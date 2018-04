Rechaza la Sedena haber dado acceso y datos de Santa Lucía

Monterrey

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene listo el anteproyecto para la construcción de dos pistas en Santa Lucía, adonde se les permitió entrar y recabar información, y que lo dará a conocer una vez que gane la Presidencia.

Ante estas afirmaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consultada por MILENIO, negó categóricamente que algún alto mando de la Fuerza Aérea haya platicado con representantes de algún candidato, rechazó haber dado acceso a la base militar y se declaró ajena a la discusión sobre la construcción el nuevo aeropuerto en el vaso de Texcoco.

Ayer, tras su asistencia a la 26 plenaria de Citibanamex, el tabasqueño replicó al vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, quien declaró que el equipo del aspirante no cuenta con estudios técnicos sobre la viabilidad de usar Santa Lucía para resolver la saturación del actual aeropuerto.

“Los militares, los altos mandos de la fuerza aérea nos permitieron entrar y ya tenemos la información. Ellos son muy disciplinados y no pueden hablar, pero saben que es muy irracional lo que están haciendo de querer construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco y cerrar la base aérea”, expresó.

Señaló que presentará a detalle esta propuesta después de las elecciones del 1 de julio, “cuando triunfemos. Ya faltan dos meses para que se termine la campaña... este arroz ya se coció”.

López Obrador también subrayó que nunca ha tenido “pleito” con el sector banquero y que asistió a la plenaria para que escuchen sus propuestas de primera mano y no como una reconciliación.

Agradeció el interés por escucharlo pese a “las distorsiones que buscan asustar a los empresarios y a los inversionistas. Nunca me he peleado, siempre he tenido una relación respetuosa, pero me gusta llamar a las cosas por su nombre cuando nos afectan, sobre todo al interés nacional”.

Posteriormente, en el foro “Actúa 2018”, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el candidato descartó que sus cuatro adversarios tengan las cualidades para ser presidente, porque gobernar un país en crisis no es asunto de ser buena gente.

Resaltó que lo más importante para ser mandatario es ser honesto. “En otros tiempos, si no hubiese corrupción, si no hubiese la impunidad que hay, podría ser una gente eficiente, un técnico, un buen administrador público, pero ahora se requiere más que nada la honestidad”, expuso.

Ante cientos de estudiantes que abarrotaron el auditorio y lo ovacionaron, el tabasqueño se refirió a la amnistía para campesinos que siembran amapola por necesidad, como en la región de la Montaña de Guerrero.

Dijo no ver cualidades en los otros candidatos y comentó que si no fuera aspirante se abstendría de votar por alguno de ellos. “Estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis, esto no es asunto de ser buena gente. Las cualidades del candidato del PRI, ser cómplice de corrupción; de Anaya, beneficiarse de la partida de los moches, y el independiente es independiente de los ciudadanos, no de la mafia del poder”, respondió ante la insistencia.

CLAVES

CANCELAR, MAL MENSAJE

El vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, admitió preocupación por la posible cancelación del nuevo aeropuerto.

“No se están respetando contratos ni un proyecto que lleva muchos años, con una infraestructura que es clave para el desarrollo”, enfatizó.

Subrayó es “un mal mensaje a los inversionistas que han puesto dinero ahí... preocupa que quien gane no siga políticas económicas prudentes”.