Meade se declara ganador del primer debate

Ciudad de México

El candidato del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, aseguró que ganó el primer debate presidencial y que vencerá también en la elección del 1 de julio.

"Me declaro ganador del debate y declaro también ganador a México", dijo en un breve mensaje al salir del Palacio de Minería.

TE RECOMENDAMOS: Primer debate: las mejores frases de los candidatos



El abanderado de la coalición Todos por México destacó que este primer debate "permitió conocer mejor de las propuestas y de los perfiles". Sostuvo además que logró posicionar su visión y por qué es la mejor alternativa para el país.

"Me voy contento, me voy estimulado, me voy agradecido y sin ninguna duda me voy convencido de que voy a ganar la elección del primero de julio", dijo.

Con esa convicción habló ante militantes del PRI, del Verde y Nueva Alianza en el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México.

"Ganaron las ideas y las propuestas, y vamos a ganar la Presidencia de la República y vamos a ganar dos departamentos", arengó.

Durante el debate, Meade afirmó que López Obrador tiene tres departamentos, según consta en el Registro Público de la Propiedad, y el abanderado de Morena negó tenerlos y ofreció regalárselos. Una vez que se los gane los rifaré, dijo el candidato del PRI ante sus simpatizantes.

"Los vamos a rifar y tendrá más boletos en esa rifa aquel que esté más prendido", ofreció.



TE RECOMENDAMOS: Así fue el primer debate presidencial 2018



Meade pidió a los militantes de los partidos que lo postulan que desde mañana difundan con la ciudadanía sus propuestas.

"Daremos a México un mejor destino. Ganamos el debate. Vamos a ganar el segundo debate, el tercero y el primero de julio la Presidencia. Está demostrado que frente al tigre de papel ganaron las propuestas y el perfil. Vamos a ganar", aseguró.



Antes, felicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) por el formato abierto y dinámico del debate, "yo me voy muy contento, con muy buen balance, con muy buen sabor de boca".









Con información de Carolina Rivera.





RSE