¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? candidato a Presidente 2018

Su padre, un trabajador petrolero llegó a Tepetitán, uno de los municipios más importantes de Macuspana, Tabasco, en 1952. Su madre se dedicaba al comercio y a atender la tienda de su abuelo. Andrés Manuel nació el 13 de noviembre de 1953.

Hizo la primaria en Macuspana y también ahí comenzó la secundaría pero ésta la concluyó en Villahermosa.

Llegó a la Ciudad de México en 1973 para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dice que fue gracias a los apoyos por parte del gobierno que logró concluir sus estudios.





“En ese entonces no se rechazaba en las universidades públicas a tantos jóvenes como ahora. Presentábamos examen de admisión diez y entrábamos nueve”.

Cuenta que en la Facultad de Ciencias Políticas aprendió a luchar por sus ideales inspirado en Carlos Pellicer.

Cuando terminó la universidad, regresó a Tabasco en donde fue director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, su primer empleo.

“En ese entonces me casé con Rocío, nació nuestro primer hijo José Ramón y vivimos en Nacajuca”.

Con Roció Beltrán Medina, su primera esposa, además de su hijo José Ramón, también procreó a Andrés Manuel y Gonzalo.





En 1988, Andrés Manuel tuvo su primera postulación por el Frente Democrático Nacional, contendiendo por la gubernatura de Tabasco.

“Aquello fue todo un desafío. En Tabasco no había ni tradición opositora ni hábitos democráticos. Fue abrir brecha. Implicó muchas fatigas y trabajo de organización. En ese tiempo recorrí todos los pueblos de Tabasco. Conozco mi estado como la palma de mi mano”.

Fue ahí cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó el activismo político, cuando protestaba a favor de la defensa del petroleó en la zona de Tabasco.

“Ernesto Zedillo estaba promoviendo la privatización de las plantas petroquímicas. Acababa de ir a Europa, a Londres a ofrecerlas. Por eso decidimos protestar pacíficamente, impidiendo que transitaran los vehículos de las compañías petroleras por los caminos de las comunidades. El gobierno respondió movilizando al Ejército y a la policía judicial federal”.

Luego de estar activo en la lucha social y consolidando su posición dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), decide apoyar a Heberto Castillo quien contendía por la gubernatura de Veracruz.

En 1996 decide contender por la presidencia nacional del PRD y se impone a los otros candidatos, el mismo Heberto Castillo y a Amalia García.

Con Andrés Manuel al frente del PRD, el partido vivió sus mejores épocas llegando a ser la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. En 1997 el partido obtiene su primer gran triunfo relevante al ganar Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y una apabullante mayoría en la Asamblea Legislativa.

En el año 2000 decide contender y gana la Jefatura de Gobierno de la ciudad, además, obtiene presencia en medios con sus conferencias matutinas. Pronto la popularidad de Andrés Manuel López Obrador aumenta a nivel nacional.

“Para mí, ser de izquierda, además de tener amor al pueblo y ser honesto, implica luchar para transformar. Eso es ser radical. Lo contrario es conservadurismo. El que no actúa para cambiar un régimen de injusticias y opresión, aunque sea buen teórico y viva criticando, no deja de ser conservador”.

Dos de los sucesos más relevantes durante su gestión al frente de la ciudad fue cuando en 2005 la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero constitucional, figura jurídica que impide a un funcionario ser sometido a proceso judicial, debido a que desacató una orden judicial. López Obrador dijo que se trataba de una estrategia para obstaculizar sus aspiraciones presidenciales.

“Hay constancia que cuando goberné, la gente se sintió libre y satisfecha con mi gestión. Por eso me defendieron cuando el desafuero. Fox y la mafia no pudieron con su maniobra de enjuiciarme por, supuestamente, desobedecer a un juez que me ordenó parar la construcción de un camino que comunicaba a un hospital”.

Y en 2004, catorce organizaciones de la sociedad civil convocaron a la marcha “Rescatemos México”. México Unido Contra la Delincuencia fue la organización más importante. Se calcula que casi un millón de personas atendió a la convocatoria de salir a manifestarse en las calles de la ciudad. Sin embargo, Andrés Manuel minimizó la movilización.

En 2006 Andrés Manuel López Obrador se hace de la candidatura presidencial que a la postre perdería frente al candidato del PAN, Felipe Calderón.

“Felipe Calderón fue impuesto mediante un fraude electoral que implicó rellenar urnas y falsificar actas. En aquel entonces, para imponer al candidato del PAN la mafia del poder contó con la complicidad de los gobernadores del PRI y de la maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del sindicato magisterial”.

En 2012, López Obrador vuelve a la carga y se hace candidato presidencial esta vez abanderando al Movimiento Progresista, una coalición de los partidos PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, sin embargo, en medio de especulaciones y acusaciones de fraude, pierde la contienda frente a Enrique Peña Nieto.





(Andrés Manuel en compañía de sus hijos)

Luego de esta nueva derrota electoral, Andrés Manuel anuncia la formación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), siendo hasta 2014 que esta organización obtiene su registro como partido político frente al Instituto Nacional Electoral.

En febrero de 2018, la Asamblea Nacional Electiva de Morena postuló a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia, más tarde formaría alianza con los partidos Encuentro Social y el Partido del Trabajo formando la alianza Juntos Haremos Historia.

Actualmente, Andrés Manuel está casado con Beatriz Gutiérrez Müller con quien tiene a su hijo Jesús.

Después de 20 días de campaña tengo tiempo para estar en la casa, y pegar estampitas que le traje a Jesús de la gira por el norte. pic.twitter.com/sJlcKHpBPI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de abril de 2018

Es amante de béisbol y constantemente hace referencia a este deporte para hablar de sus adversarios políticos.

Segundo día de entrenamiento perfeccionando la "pejemoña" que utilizaremos para ponchar a muchos. pic.twitter.com/L6ZMtKyiJn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de marzo de 2018

Tiene 64 años de edad y mide 1.73 metros.





Con información de Andrés Manuel López Obrador, ESTO SOY

AJE