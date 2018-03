PVEM irá solo por CdMx; “los rechacé”, dice Arriola

México

El Partido Verde en la Ciudad de México decidió competir solo rumbo a la elección del próximo 1 de julio, y nombró a Mariana Boy Tamborrell como candidata a la Jefatura de Gobierno, así lo anunció su dirigente nacional, Carlos Puente Salas.

Al respecto, el precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, declaró que él rechazó ser abanderado por este partido, porque su candidatura está enfocada en la ciudadanía y “no a caerle bien o mal a los partidos”.

En conferencia de prensa, Puente Salas rechazó que Boy Tamborrell sea una candidata improvisada y descartó que la única intención que tengan es conservar el registro en la capital.

“Necesitábamos una cara fresca, joven y preparada. Estamos fuertes y por ello no es casualidad que estemos presentando proyectos propios en varios estados de la República”, dijo.

Destacó que tuvieron pláticas con el PRI. Sin embargo, no se pudo llegar a ningún acuerdo.

En tanto, la aspirante informó que acudirá a las instalaciones del Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM) a presentar su registro como candidata.

“Vengo a hacer una candidatura con los ciudadanos y no vengo a pelearme con los políticos. Estamos cansados de escuchar las mismas propuestas y ver las mismas caras. Ofrezco conocimiento y experiencia para resolver problemas; ofrezco trabajar día con día para conservar el medio ambiente “, comentó Boy Tamborell.

Mariana Boy es licencia en derecho por la Universidad Anáhuac de Xalapa y se ha desempeñado como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso.

Además fue secretaria de Medio Ambiente dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Verde y coordinadora de la campaña de Residuos Tóxicos de Greenpeace.

Por otra parte, en entrevista al realizar un recorrido por la Línea 7 del Metrobús, Arriola deseó buena suerte a su homóloga del Verde, y agregó: “Bienvenida la competencia, siempre tendrá mi respeto como mujer”.

“Expresé la semana pasada que en congruencia con un perfil ciudadano a mí no me interesan logos, me interesa la campaña cómo esta y me interesa el contacto con la gente”, manifestó.

El ex titular del IMSS realizó un recorrido a pie desde la estación Antropología hasta Campo Marte del MB, y señaló que las principales irregulares de este sistema son: presupuesto opaco, eliminación por tramos de la ciclopista, negocio publicitario, microbuses desordenados, aumento del tiempo de traslado, y retraso en las obras.