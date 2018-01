Rechazan imposición de candidato priista para Chiapas

Ciudad de México

El Partido Verde en Chiapas se desmarcó del PRI, al advertir el senador Luis Armando Melgar que no aceptarán la imposición de Roberto Albores como candidato a la gubernatura, por lo que ya se analizan escenarios para ir solos en esta contienda.

En el mismo sentido, el vocero Carlos Puente dijo que respetan al gobernador Manuel Velasco, pero él tiene que cumplir con su responsabilidad de gobernar para todos, por lo que "no está decidida la candidatura, por lo tanto he hablado con Eduardo Ramírez, nuestro dirigente estatal".

En entrevista, el senador y aspirante a la gubernatura de ese estado, Melgar Bravo, aseveró: "no vamos a aceptar ninguna imposición del PRI y vamos a analizar cuáles son los escenarios que tenemos y cuáles podrían ser los ganadores".

Hizo notar que aunque el plazo para ir en coalición vence este martes por la noche, el priista Roberto Albores ya se registró "y no hay otro escenario más que él, entonces pues esto es una rebelión por parte del PRI, misma que en el verde nosotros no vamos a aceptar".

"Es muy lamentable que no hayamos podido platicar las cosas bien con el PRI para ir en alianza, porque fuimos en lo nacional, pero ahorita yo veo que ya es muy difícil y estaremos analizando las otras alternativas".

Respecto a si el PVEM irá con su propia candidatura, Luis Armando Melgar refirió que hay varias alternativas que revisan y lo importante es retener a los diputados ecologistas que anunciaron su salida del partido este fin de semana, así como al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez, que es un gran activo del partido.

"En eso estamos. No, los diputados están de regreso y lo que estamos hablando es como nos vamos organizar todos para construir una candidatura ganadora".

--¿Usted se mantiene en el partido?

"Yo me mantengo en el partido, por supuesto, en tanto no haya una imposición por parte de la otra fuerza política; estoy seguro que ahorita nosotros tomaremos nuestras propias decisiones en este caso seguiremos trabajando aquí".

--¿Está prácticamente cancelada alianza con el PRI en Chiapas?

"Pues yo no diría que prácticamente, no me atrevería ponerlo en esas palabras. Yo diría que hoy tenemos de plazo hasta mañana a las 12 de la noche para lograrlo. Siempre y cuando no sea una imposición".

De acuerdo al legislador, en las próximas horas todavía se explorará hasta el último momento poder ir en alianza con el PRI, "pero yo en lo personal la veo muy difícil".





EB