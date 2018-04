Los momentos que más emocionaron en el debate

Ciudad de México

Por primera vez en la televisión mexicana, la neuropolítica explicó las preferencias de las personas a la hora de votar. Un grupo de 10 personas, con afinidades políticas distintas, observaron el debate conectados a sensores que midieron su pulso y emociones durante todo el debate.

TE RECOMENDAMOS: Debate presidencial se quedó corto, revela el grupo de estudio

De acuerdo con las mediciones hechas por SEELE Neuroscience, para MILENIO, estos fueron los cinco momentos que más los conmovieron en el debate.

1. El Bronco y su propuesta de "mocharle la mano al que robe en el servicio público".





"A todo mundo le movió algo. Es un momento del debate donde no hay forma de mantenerte indiferente. No hay forma de que no te mueva algo": Francisco Abundis, director de Parametría.

"Cuando la gráfica se dispara es porque hay un consenso. Aunque tienen una visión distinta de los candidatos, esta propuesta tuvo una emoción legítima": César Monroy, neurocientífico cofundador de SEELE Neuroscience.

"A mí me parece que este es el momento más rescatable de todo el debate, porque nos movió una fibra. El tema de la corrupción es el mayor problema que vive este país": José Luis, espectador.

"Me emocionó malamente. Creo que sería regresar a momentos de la antigüedad donde se aplicaba el ojo por ojo y diente por diente": Esteban, espectador.

"(Hay) absoluto desconocimiento de la normativa nacional. Las mutilaciones están prohibidas y no es sorprendente que viniera de este candidato una propuesta en ese sentido, escandalosa y para llamar la atención": Luis Julián, espectador.

2. Cuando Andrés Manuel López Obrador habló de acabar con todos los privilegios de la clase política.





Aunque el discurso del candidato de la coalición Juntos Haremos Historiaes repetitivo cuando dice "vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a acabar con todos los privilegios que hay en el gobierno...", de acuerdo con el pulso registrado por los sensores, éste emocionó a los espectadores aunque no de manera consciente.

"Es la historia de siempre. No hay algo nuevo; básicamente el discurso se fue repitiendo y repitiendo": Emmanuel, espectador.

"Me pareció importante, pero se está manejando lo mismo siempre": Dulce, espectadora.

"Lo que vimos fue un pico (en la medición) clarísimo, donde la gente reaccionó y donde, a diferencia de otros temas, en este tema todo mundo reacciona": Francisco Abundis, director de Parametría.

3. Cuando Ricardo Anaya le pidió responder, sin rodeos, a AMLO si va a dar o no amnistía a criminales.

#ElPulsoDelDebate



Ricardo Anaya le pide responder, sin rodeos, a AMLO si va a dar o no amnistía a criminales. Esto le contestó Andrés Manuel López Obrador #ElDebateEstáEnMILENIOpic.twitter.com/PXzI7h6RhB — Milenio.com (@Milenio) 23 de abril de 2018





"Ricardo Anaya tuvo consenso en este momento. El grupo (los 10 espectadores) coincidió con que era necesario el cuestionamiento": Francisco Abundis, director de Parametría.

4. Cuando Margarita Zavala habló de su esposo, el ex presidente Felipe Calderón.

"Este es un fenómeno difícil de encontrar en un debate y creo que fue un gran momento de Margarita; primero logra gran afinidad con los simpatizantes de Anaya, pero después suma a los simpatizantes de Meade e incluso los simpatizantes de López Obrador, cuando empieza a hablar de ella y de su postura. El sentido enérgico se lo creyeron, no se sintió actuado": César Monroy, neurocientífico cofundador de SEELE Neuroscience.

"Fue importante en cuestión de empoderar a las mujeres y ponernos en un lugar importante": Dulce, espectadora.

"Se oye totalmente falsa, primero tendría que enjuiciar a su esposo. Las mujeres sí necesitamos todo el respeto y reconocimiento ante el gobierno y la sociedad, pero ella tendría que empezar primero por su casa": Adriana, espectadora.

"Estaba en su papel de empoderamiento de la mujer": Angélica, espectadora.

"Algo te mueve como mujer. Hay pocas mujeres en la política y como mujer interesada en la política te mueve que alguien diga es mi opinión, ¡soy mujer y puedo!. Lo que a mí no me gustó fue que intentara darle ese giro a su campaña: vota por mí porque soy mujer": Jamile, espectadora.

5. Cuando José Antonio Meade habló de la inseguridad que se vivió en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno.

#ElPulsoDelDebate



"No hay duda que estás haciendo equipo con los malos, te estás sumando a los que están lastimando a la ciudad": Meade a López Obrador#ElDebateEstáEnMILENIOpic.twitter.com/06WCLwwByp — Milenio.com (@Milenio) 23 de abril de 2018





"Muy preciso, convincente y yo creo que pone las cosas tal cual": Angélica, espectadora.

"Un aspecto que no se había tocado en relación a la seguridad, fue la cuestión de los secuestros, y al tocarlo Meade puso el dedo sobre el renglón, por eso a mí me emocionó esa parte": Emmanuel, espectador.

"Se dispara la gráfica porque por primera vez, públicamente, se está poniendo los guantes y se pone cara a cara con el primer lugar, olvídense de Anaya, si Meade quiere ganar tiene que ir por López Obrador": José Luis, espectador.

"Generó mucho entusiasmo. En este momento cambia mucho su actitud, muestra molestia y firmeza y todo mundo lo reconoce": César Monroy, neurocientífico cofundador de SEELE Neuroscience.

"Fue una parte donde Meade se hizo ciudadano y quizá nos olvidamos del PRI, llegó a nivel de la tierra y fue como cualquier de nosotros": Emmanuel, espectador.

MCM