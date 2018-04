"Pues no llegué", el nuevo mantra antiestrés de AMLO

Ciudad de México

Si de dichos para la posteridad se trata, Andrés Manuel López Obrador es el ganador. El candidato a la Presidencia por la coalición 'Juntos Haremos Historia' tiene en su haber una larga lista de frases célebres y la más reciente es “Pues no llegué”.

Durante su participación en la 101 Asamblea de Socios de la American Chamber of Commerce, la periodista Adriana Pérez Cañedo le preguntó al político tabasqueño si en caso de llegar a la Presidencia y vender el avión presidencial, viajaría en aerolíneas comerciales, a lo que López Obrador contestó que sí.

Posteriormente, la conductora de Canal Once, le presentó un caso hipotético en el que por estar esperando un vuelo retrasado, no llegue a una asamblea de las Naciones Unidas, a lo que AMLO contestó: “Pues ya no llegué… no llegué”, totalmente seguro de lo que decía y totalmente calmado.

La periodista le dijo que no podía ser así pues entonces el representante de los mexicanos no estaría cumpliendo su papel ante la ONU, a lo que el candidato por tercera vez agregó:

“Es pura fantuchería… el utilizar los aviones, los helicópteros”, dijo López Obrador.

Por supuesto, su respuesta causó risas entre los asistentes y los memes no se han hecho esperar.

Pero la junta era las 9!! #puesnollegué

— José Luis Aguilar B (@jlaguilarb) April 9, 2018







