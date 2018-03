Próximo Presidente será de minoría y sin mayoría: José Woldenberg

México

Le dio fortaleza a la transición política como el árbitro central de la contienda electoral en 2000, al dirigir el IFE. Es una voz crítica, escuchada. Y respetada:

¿Preocupado?

No excesivamente.

¿Enojado?

El enojo pasa. Van y vienen, son circunstanciales.

¿No deberíamos estar enojados?

Sé que hay un malestar que tiene nutrientes importantes con la vida pública.

Por cierto, ¿a la política hay que defenderla?

Sin duda. La política es la que nos ayuda a ordenar la vida pública.

¿Rescatarla?

Rescatarla y con mayor participación de la gente.

A la manera de Bobbio, ¿qué intelectual es frente al poder?

No me planteo la labor intelectual frente al poder. La labor del intelectual es hacer discernible lo que nos está sucediendo.

¿Qué ha entendido por alineamiento acrítico?

Aquellos intelectuales que una vez que toman partido ven la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver digamos la viga en el propio, ¿no?

¿Es tiempo de definiciones de nuestra identidad política?

Las identidades políticas están muy reblandecidas, para mal.

¿En dónde se ubica hoy?

Digamos que soy una persona de izquierda democrática.

¿Ya solo usted cree en la democracia?

No, la mayor parte de los ciudadanos de este país quieren vivir en democracia.

¿Y en el proceso electoral?

Sin duda.

¿Cuándo dirá que es un modelo fallido?

Cuando sea fallido según mis ojos. Pero no lo veo como modelo fallido.

A ver, ¿hay democracia en desigualdad social?

Sí, pero la desigualdad social tiende a erosionar el aprecio por la democracia.

¿La democracia es despilfarro?

No puede haber despilfarro, pero la democracia es, quizá, una de las mejores inversiones que se pueden hacer.

¿Hay democracia en pobreza extrema?

Sí, pero la pobreza hace que millones no puedan ejercer sus derechos a cabalidad.

¿La democracia produce minorías?

Y mayorías. Está en su código genético.

¿La democracia perpetúa las clases?

No necesariamente. Volteemos a ver Europa, quizá donde se forjaron las sociedades más igualitarias del mundo.

¿En verdad piensa que hoy México tiene una mejor sociedad?

México tiene una vida política mejor que la del pasado.

¿Eso lo percibe en los niveles de impunidad?

No sé si tenga una justicia superior a la del pasado, no sé si exista más equidad que en el pasado. Pero en lo estrictamente político, el pluripartidismo es mejor que el unipartidismo, las elecciones competidas son mejores y un buen etcétera.

¿En México son mejores hoy sus servidores públicos?

En algunos casos, sí; y en otros, no.

¿Son mejores sus intelectuales?

Hay intelectuales de primera, segunda y tercera, como suele suceder en todos lados.

¿Su escenario para este 1 de julio?

Hay tres candidatos muy fuertes por tres coaliciones. Es probable que de ahí salga el próximo Presidente. Un Presidente que volverá a ser de minoría y no tenga mayoría.

¿Ganará quien movilice más o quien compre más?

Ganará el que convenza más, el que proyecte una imagen empática.

¿Es factible un escenario con un atentado?

No, espero que no.

¿Serán elecciones como las del Estado de México?

Van a ser elecciones con los instrumentos necesarios para desplegar en libertad todas sus iniciativas. Vamos a una autentica elección.

¿En verdad eligen los ciudadanos?

Sin duda.

¿Libres para elegir?

La inmensa mayoría ejerce su voto en libertad.

¿Eso lo saben en el INE?

Sin duda alguna, ellos son los encargados.

¿Qué han hecho con el INE?

Sigue siendo una institución que cumple con la organización electoral.

Hasta denuncia de acoso sexual tienen, ¿no?

En toda institución puede haber alguien que tenga conductas indecorosas.

Hay 420 acusaciones.

No sabía. Me parece una cifra enorme y esperaría que se investigara.

¿Hay equidad en el árbitro Lorenzo Córdova?

Sin duda.

¿Cuál es la fortaleza de Córdova?

Conoce como muy pocos la materia electoral, abogado probo, funcionario que ha demostrado que trabaja con imparcialidad.

¿No es usted su fortaleza?

No. Aprecio su amistad, pero estoy muy alejado ya del INE.

¿Algo que nos deba advertir de Lorenzo Córdova?

Digo que el INE tiene quizá el mejor presidente posible.

¿El silencio en democracia es complicidad?

¿De qué silencio estamos hablando? Hay un silencio que surge de la prudencia, pero hay un silencio cómplice, el que sabe de algún acto delictivo.

¿La negligencia es democracia?

No, la negligencia es algo que erosiona la democracia.

¿Quién juzgará al árbitro?

La opinión pública y la opinión publicada.

¿En serio, es confiable?

Sin duda alguna.

¿Permitirá una caída del sistema?

No hay posibilidades de caídas del sistema desde hace muchos años, porque los partidos son muy fuertes, tienen representantes de casillas.

¿Dará certeza al PREP?

Sí, sin duda.

¿Ve a Córdova anunciando el triunfo de AMLO?

Sí, si gana.

¿Lo ve aceptando la derrota del PRI?

Sí, si así se da. Es que la autoridad electoral es como el árbitro de futbol.

¿Pero hay arbitrajes vendidos?

Puede haberlos. No es el caso.

¿A Córdova no lo intimidan?

No.

¿Ni el Partido Verde?

Ninguno.

¿El INE está haciendo todo por convocar a los ciudadanos?

El INE hace su labor, pero a las elecciones la gente va a las urnas no por la atracción del árbitro, sino de los contendientes.

¿Qué ciudadanos somos?

De todo: participativos, informados y apáticos que dan la espalda a la vida pública.

¿Buenos electores?

Todos aquellos que asisten a la urna son buenos electores.

¿Sin ciudadanía no hay democracia?

Sin duda. Es más, se construye democracia para que haya ciudadanía.

¿Sin libertad de expresión hay democracia?

No. La libertad de expresión es una piedra fundadora de los sistemas democráticos.

Seamos más puntuales, ¿qué debemos tomar en cuenta para elegir al mejor candidato?

A mí me gustaría que tomaran en cuenta los diagnósticos y las propuestas.

¿Cómo descubrir la mentira en el candidato?

A través de la confrontación del candidato con diferentes interlocutores.

¿Cuál es el perfil del Presidente que requiere este tiempo?

México requiere una persona que se haga cargo de la diversidad política en la que va actuar, que sepa trabajar con otros y que tenga una agenda con prioridades claras.

¿Meade cumple con esas características?

No, no sé. No voy hacer mi publicidad a favor o contra ninguno.

¿AMLO?

No, no voy a contestar de ninguno.

¿El PRI gana?

Puede ganar.

¿Y después?

Si gana limpiamente lo más probable es que el próximo Presidente tenga que convivir con un Congreso donde no tenga mayoría.

¿Presidente en minoría y un país fragmentado?

Así estamos y allá vamos.

¿Ha insistido en la segunda vuelta?

Sí.

¿Con estos partidos?

Con los que sea. La segunda vuelta es un método que intenta que no llegue a los cargos ejecutivos alguien que tiene más rechazo que apoyo.

¿La democracia es simulación?

No, aunque en democracia hay simulación.

¿Se deberá gobernar con el crimen organizado?

No.

¿El crimen seguirá pagando las campañas?

No sé si las paga.

Insisto, ¿en qué ha servido la democracia para combatir la corrupción?

Hasta ahora poco.

¿En qué ha servido para construir el estado de derecho?

Ese es un déficit muy grande que tenemos.

¿Aún piensa que no es fallida?

Prefiero pensar que tenemos una democracia germinal que debemos apuntalar y reformar, pero no despreciar.

¿La coacción del voto es fraude?

Incluso está penado por la ley y aquellos que la resientan deberían de denunciarla.

¿Es fraude recibir fondos de empresas fantasma?

Hasta donde entendí, se trata de recursos que nunca fueron informados a la autoridad electoral y por eso se sancionó a los partidos.

¿Es fraude la coacción con tarjetas monedero?

No se vale ni la compra ni la coacción. Ahora, si un partido paga a sus funcionarios a través de tarjetas y lo reporta a la autoridad, es legítimo.

¿Es fraude el desvío o triangulación del erario para campañas?

Eso es un delito. Ningún peso del erario público puede ser desviado hacia las campañas, la gente que haga eso debe de acabar en la cárcel.

¿Y con eso qué más se requiere para quitar el registro a un partido?

La norma fundamental es cuando la gente le da la espalda a un partido político.

En fin, ¿hay democracia en México?

Sí, una democracia germinal, contrahecha, pero una democracia al fin de cuentas.

¿Y hay salida?

Quiero pensar que sí.