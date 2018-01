Protestan en Teotihuacán por elección de candidatos del PRI

Teotihuacán

Un promedio de 300 personas, militantes del PRI en esta localidad, tomaron la sede de este partido en protesta por las designaciones de candidatos y la propuesta de elección del actual presidente municipal, Arturo Cantú Nieves, para un escaño como diputado federal.

Demandan a su partido reconsidere las decisiones que se tomaron.

Los priistas inconformes advirtieron que pertenecen a once expresiones políticas que confluyen en las filas del PRI de Teotihuacán e insistieron en que si su partido no reconsidera los nombramientos de abanderados no trabajarán en la campaña.

"Pues con candidatos que no tienen arraigo y trabajo en favor de las comunidades estamos condenados a perder las próximas elecciones", sostuvieron.

Los líderes de estas corrientes, Eloy Morales Reyes, Heberto Cano Ramírez, Sigfrido Badillo Curiel, Mariana Hernández Pérez y Marisol Morales Fernández, entre otros, puntualizaron que no avalarán como posible candidato a la presidencia municipal de Edmundo Reveles Andrade, pues advirtieron que es un personaje que carece de trabajo político en Teotihuacán.

Añadieron que tampoco apoyarán el abanderamiento del actual alcalde, Arturo Cantú Nieves, a la diputación federal, pues durante su mandato no tuvo la capacidad de aglutinar a los integrantes de todas las expresiones políticas para reforzar al partido y garantizar la victoria en las próximas elecciones de julio.

En el PRI este dio dio inicio al proceso interno de registro de aspirantes a las candidaturas.

LC