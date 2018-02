Protestan contra precandidata de Morena a alcaldía de Cuajimalpa

Ciudad de México

Una veintena de personas, en su mayoría mujeres, trató de impedir que Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, diera su discurso en el pueblo de San Mateo, en Cuajimalpa, bajo el argumento de no querer a Paola Félix como precandidata para esta Alcaldía.

Con gritos de "¡No queremos a Paola!" y "¡No queremos a Claudia!", durante poco más de 10 minutos, los quejosos trataron de ingresarla inmueble donde era el evento con militantes.

Sin embargo, el lugar al estar lleno y al no poder ingresar, los manifestantes mostraban desde la puerta sus pancartas con la consigna "Morena no se vende, no a Paola".

Desde el templete, Sheinbaum Pardo les comento a los inconformes: "¡No se preocupen, hasta acá las escuchamos!, todos tenemos derecho a manifestarnos".

Minutos después los inconformes se retiraron tras recibir una señal de retirada de quien los lideraba y la precandidata pudo continuar con su discurso.

Al finalizar, reconoció que Paola Félix dejó al PRI para contender con Morena por la Alcaldía de Cuajimalpa.

"Es cierto que Paola era de otro partido y Morena es democrático, qué bueno que decidió estar con nosotros".





