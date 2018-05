¿Qué propusieron los candidatos en el debate?

Ciudad de México

Desde blindar la aduana con tecnología hasta "mochar manos" a los agentes aduanales corruptos, estas son las propuestas que hicieron los candidatos durante el segundo debate presidencial.





>>>RELACIÓN CON DONALD TRUMP Y RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente

"Destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar", el candidato propone buscar tratados con Asia, Corea, India, Japón y América del Sur.

También propone fortalecer el intercambio comercial entre el norte y el sur del país.

El plan B de El Bronco si en su gobierno Donald Trump cancelara el TLCAN, sería expropiar bancos.

"Podríamos hablar no solamente de comercio, no estamos considerando la integridad de las personas, en el pasado se negoció comercialmente todo, pero no estaba ni el petróleo ni la banca, ¿qué tal si recuperamos Banamex?", dijo.





Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

"La mejor política exterior es la interior", dijo el morenista y propuso fortalecer la economía mexicana, el mercado interno y rescate del campo para que México sea autosuficiente de alimentos, además de no comprar gasolina en el extranjero, "en esa medida vamos a ser fuertes y no nos va a importar ninguna amenaza de un gobierno extranjero".





Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano

"Voy a actuar con absoluta dignidad y firmeza", dijo el abanderado de la coalición Por México al Frente.

Afirmó que de llegar a la Presidencia, se enfrentaría a Donald Trump pues "a los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta".





José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

"Tenemos oportunidades en muchas partes del mundo", dijo el candidato de la coalición Todos por México y se comprometió a que no se falte al respeto a los mexicanos.









>>>AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

"Fui secretario de Hacienda dos veces y pude bastante bien", afirmó y destacó que durante su administración en la SHCP el salario mínimo aumentó.





Afirmó que buscará disminuir la brecha entre el norte y el sur del país, de pobreza y de equidad degénero, "para eso sirve el comercio y la inversión".





Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

"Estoy de acuerdo en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump, en esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México", dijo y propuso aumentar al doble el salario mínimo en la zona fronteriza pues "no podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en los salarios".





Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano



El panista propuso duplicar el salario mínimo y que 15 millones de personas no paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR).





Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente

Propuso aumentar al menos a 335 pesos el salario mínimo, "esa es una mafia en el tema de la condición económica en México, muy poquitos ricos y muchos pobres", dijo.













>>>¿ECONOMÍA ABIERTA O PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN INTERNA?





José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal: economía abierta, mejores carreteras y puentes, "cerrarnos implica perder empleos".



Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente: subsidio al campo mexicano para competir en el tema de alimentos.



Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano: bajar el IVA a la mitad y un Plan Nacional de Infraestructura para hacer más competitivo al país.





>>>ARMAS, TRATA DE PERSONAS Y ADUANAS

José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal

Propone un protocolo de armas en las aduanas pues actualmente no hay forma de revisar los 70 millones de autos que cruzan la frontera cada año.

"Hemos hecho una investigación profunda para saber qué es lo que tenemos que hacer para blindar las aduanas", dijo y propuso blindar todas las aduanas de México con tecnología en un año.





Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente



En el tema de trata de personas, El Bronco afirmó que Nuevo León es el único estado que ha hecho operativos encubiertos.





Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES



El morenista propuso una mayor producción de alimentos en México, aumento de empleos y terminar con la corrupción pues, afirma, esta es la que más daño hace al país, "si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para crear actividades productivas", pues de esta forma los campesinos que se ven obligados a sembrar amapola tengan opciones y alternativas.





Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano



El candidato afirma que la prevención es fundamental para proteger a los niños y propuso que "se queden en la escuela a comer, a practicar algún deporte y aprender a tocar algún instrumento".

Sobre la legalización de las drogas, el panista afirmó que se debe llevar a discusión con criterios técnicos y revisar el impacto que podría tener en salud pública.





Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente



Para resolver el tema de adicciones, el neoleonés afirmó que se debe apostar por la educación.









>>>SEGURIDAD FRONTERIZA

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES

El morenista sostuvo que "la violencia no se puede combatir con violencia" e hizo hincapié en que las estrategias de administraciones priistas y panistas no han funcionado, por lo que se debe apostar por un crecimiento económico del país para generar empleos.





Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano



El panista propuso limpiar a las policías del país y promover el deporte, la cultura y mayores oportunidades para los jóvenes.

Además, dijo que se debe "exigir a Estados Unidos que también hagan su parte", pues por la frontera norte cruzan 200 mil armas todos los años hacia México "y ellos no están haciendo absolutamente nada".





Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente



El Bronco afirmó que se debe correr a todos los agentes aduanales pues ellos son los corruptos y se debe "mocharles la mano".

Dijo que de llegar a la Presidencia vivirá en Tijuana hasta que resuelva el tema de seguridad, "seré un presidente itinerante".





>>>TRATO A LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS EN MÉXICO

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente



"Tenemos que tratarlos bien, el término humano se ha ido perdiendo en los gobiernos", dijo el neoleonés y propuso convertir a Chiapas en la California de México para explotar el potencial del estado y recibir ahí a los migrantes centroamericanos.





Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES



El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que buscará firmar una alianza entre Canada, Estados Unidos, México y los países centroamericanos para la creación de empleos, "así se va a conseguir la paz, es un planteamiento integral que va a fondo, no es nada más el comercio, lo más importante es la vida".









>>>DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS EN OTROS PAÍSES

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente



El Bronco propuso que 5 por ciento de los 580 mil millones de pesos de las remesas se utilice para una estrategia de protección al migrante, "nos dan más dinero que cualquier estado de la Repúblicaen el Producto Interno Bruto", dijo.





José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Panal



El priista propuso trabajar en dos direcciones:

1. Mayores oportunidades en las comunidades de origen, impulsar la educación y ayuda al primer empleo de los jóvenes.

2. Defensa del migrante cerrando la brecha de la protección a los migrantes entre cada estado.





Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano



"No soalmente han aumentado 40 por ciento las deportaciones en lo que va de este año, cambió el perfil, están deportando a personas que estaban desde hace 20, 30, 40 años. Yo voy a estar del lado de los migrantes", dijo el candidato.





Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES



Propuso acabar con la corrupción, que los 50 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en procuradurías de atención a los migrantes y que la embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas.





ALEC