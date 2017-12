En Tlalnepantla Anaya habla del 'Ingreso Básico Universal'

Tlalnepantla

Ricardo Anaya Cortés, precandidato de la Coalición Frente por México, habló de establecer un Ingreso Básico Universal para todos los mexicanos, para anticiparse al desempleo que generará la robótica en los procesos de producción, fortalecer el mercado interno y dinamizar la economía.

En una perorata que se prolongó por más de una hora, ante centenares de mexiquenses, él aspirante a la presidencia del país, urgió a remover al PRI de la presidencia, porque ha hecho de México el país más corrupto de América Latina y el más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con los empleos más mal pagados.

Aludió también a los altos niveles de violencia en el 2017, que ha superado los índices registrados en los últimos 20 años.

Anaya también fustigó a su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por sus propuestas "anticuadas" y "equivocadas" que han fracasado como perdonar a los narcos, que no dieron resultados hace 25 años en Colombia.

"México necesita un cambio, pero no cualquier clase de cambio. México no quiere un cambio hacia atrás, no quiere un cambio de locuras".

Igual criticó la propuesta de López Obrador de que sea el presidente quien designe al Fiscal.

Luego expresó que nuestro país necesita un cambio con estrategia y visión de futuro, "y por eso decidimos unir fuerzas PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en un solo frente de ciudadanos, intelectuales, académicos y sociedad civil".

Comparó esta coalición con la que derrotó en las urnas en Chile al dictador Augusto Pinochet y que llevó progreso a esa nación.

Luego dijo que el PRI les teme porque sabe que juntos los van a derrotar como lo hicieron en Quintana Roo y Veracruz.

Como colofón a su largo discurso, habló de la implementación de un Salario Básico Universal, mediante el cual todos los ciudadanos mexicanos podrán recibir un ingreso mensual garantizado por el Estado.

Argumentó que economistas respaldan esta propuesta porque ayudará a erradicar la pobreza en 11 millones de mexicanos y eliminará la trampa asistencial, donde los beneficiarios de los programas sociales no buscaban una mejoría por temor a perder los programas sociales.

Destacó que con ello se retribuirá el trabajo de millones de mujeres y hombre que laboran en casa.

Una razón que consideró fundamental de este salario básico universal, fue el poder hacer frente a los cambios que se avecinan con el avance de la tecnología, porque habrá un fuerte desplazamiento de la mano de obra humana por los robots.

Con imágenes en pantalla, mostró que existe la capacidad financiera en el país para lograr esa medida porque el gobierno federal ha tenido excedentes en esta administración que alcanzan los 300 mil millones de pesos cada año y si se eliminan los gastos superfluos para altos funcionarios implicaría un ahorro de 120 a 130 mil millones de pesos.

LC