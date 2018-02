Promete AMLO que contestará a todo sin el EMP

Saltillo

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, garantizó a los reporteros que lo cubren que sus entrevistas serán diferentes, es decir, sin guardia presidencial que lo resguarde para que los periodistas puedan acercarse a él.

“Váyanse acostumbrando a que nos vamos a organizar bien, porque no va haber Estado Mayor Presidencial y van a poder estar así como ahora. Voy a contestar todas las preguntas”.

Respecto al Tratado de Libre Comercio deben reanudarse después del proceso electoral, ya que relación que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo estadunidense es mala y “con muchos desencuentros”.

Tras reunirse con empresarios en Saltillo, Coahuila, el aspirante presidencial resaltó que si se apresuran estas negociaciones se puede firmar algo perjudicial para México, por ello se manifestó por “actuar con prudencia, estamos a favor del tratado y solo queremos que sea un trato justo y equitativo que no perjudique a los sectores productivos de México, ni a los migrantes”.

López Obrador sostuvo que “no es el mejor momento” para continuar las negociaciones del TLC, ya que ha habido “muchos desencuentros” entre el mandatario estadunidense y su homólogo mexicano, “y ni siquiera pudo ir el presidente a Estados Unidos; no quiero opinar sobre quién canceló la cita, pero es de dominio público que no son buenas las relaciones”.

Reiteró su postura contra el muro fronterizo, pero señaló que, en su momento, convencerán a Donald Trump de lo contrario, “lo haremos entrar en razón... porque tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera, somos vecinos y no podemos ser distantes”.

De visita por Saltillo, donde también se reunió con la estructura de Morena, López Obrador aseguró que aunque su proyecto es amplio, plural e incluyente, “nos reservamos el derecho de admisión a los Moreira”.

“Están abiertas las puertas de nuestro movimiento a personas de buena voluntad, sean del partido que sean, fue un acuerdo que tuvimos en un congreso desde hace más de un año. En el caso de los Moreira nos reservamos el derecho de admisión”, dijo.

Sobre la postulación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia como candidato plurinominal al Senado, sostuvo que “hay mucha desinformación, los que lo cuestionan tienen sus asuntos y no voy a profundizar en eso. Quiero que recuerden ustedes de quién era la mina”.

Aseguró que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con los mineros de Pasta de Conchos para hablar del tema, aunque si le solicitan una entrevista los atenderá.

Cuestionado sobre la inclusión de ex miembros de PRI y PAN a su proyecto, dijo: “Tenemos que unirnos todos... hay mucha gente buena en todos los partidos; las diferencias las tenemos con los de arriba, ya ni siquiera les puedo llamar la mafia del poder porque estamos en una época de reconciliación. Necesitamos no pelearnos: amor y paz”.

Sobre las recientes declaraciones del ex dirigente de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, de que aceptaría una nominación al Senado por parte de Morena, el tabasqueño respondió que ya cerraron el proceso interno: “Lo estimo mucho, pero no sé a lo que se refiera. No he leído cuál es su planteamiento y lo voy a ver, pues nosotros escuchamos a todos”.