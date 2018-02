Mikel plantea elevar competitividad en la CdMx

Ciudad de México

El aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola afirmó que para elevar la productividad en materia económica e incrementar la oferta laboral en la Ciudad de México, es necesario impulsar una política de digitalización de trámites burocráticos.

En entrevista después de sostener un encuentro privado con empresarios en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), comentó que se deben revisar cuáles son los trámites más costosos y cantidad de documentos que se presentan, con el propósito de colocarlos en una base de datos de la capital para digitalizarlos.

"En vez de hacer un trámite presencial, como lo hicimos en el Seguro Social, podamos trasladar los trámites a lo digital y que ya no haya ese trato personal entre un gestor y un funcionario de gobierno. Reducir el tiempo de realizar trámites para que en vez de un año sea un mes , sin temas urgentes no hay agenda desrregularización en la ciudad y no hay una coordinación para tener un solo registro de trámites, en vez de 16 de las delegaciones", dijo.

Agregó que la ciudad se ha rezagado, por que en años anteriores generaba el 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y actualmente sólo alcanza el 21 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Mikel plantea desburocratizar proceso para crear empresas

"Hablamos de los problemas que enfrenta la ciudad en materia económica. Lo que los dice el sector productivo de la ciudad, primero, es una profunda política de desregularización. Vivimos en una ciudad donde el que quiere hacer un negocio como restaurante u hotel se puede tardar entre uno y dos años. Somos la ciudad menos competitiva, solamente después de Oaxaca y eso ha generado problemas de reducción del ingreso per cápita y del incremento de las personas que viven por debajo de la línea de supervivencia", enfatizó.

Indicó que otro factor que afecta a las empresas formales es la economía informal porque "atenta y genera competencia desleal a estas", además de que esto dijo "se genera por una complicidad con el gobierno capitalinos y las delegaciones".

Expresó que no se debe ver a los ambulantes "como los malos de la película", al contrario ellos los que buscan son espacios establecidos para poder regularizarse y obtener una mejor calidad de vida.

"Es una complicidad con el comercio informal, primero les piden cuotas, y no los reordenan. Los comerciantes informales tampoco son el malo de la película y están ávidos a que haya una política de reordenamiento en mercado, para que se les puedan poner a sus disposición espacios para formalizarse y generar una competencia más leal con el comercio legal", expresó.

Resaltó que para lograr buenas políticas de combate a la corrupción se debe aplicar la ley, y es que esto implica procesar a funcionarios y delegados corruptos, porque "se debe sentir la autoridad del jefe de Gobierno y hoy no se está sintiendo".









irh