Debate: propuestas, ataques... chistoretes

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez protagonizaron anoche el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República y durante dos horas confrontaron ideas, cruzaron acusaciones, delinearon propuestas, intercambiaron chistoretes y hasta deslizaron alguna ocurrencia.

Bajo un nuevo formato en este tipo de ejercicios, los cinco aspirantes presidenciales centraron sus baterías en temas como la amnistía a líderes del crimen organizado, el combate a la corrupción y la impunidad, así como la revocación de mandato en caso de incumplir las promesas de campaña.

Durante el debate moderado por los periodistas Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento, el candidato independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, sorprendió con su propuesta de “mocharle la mano” a los funcionarios corruptos.

“Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos (los demás candidatos) se atreven a aprobarla; necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo, países que han salido de esa corrupción lo han hecho, la única forma de lograrlo es poniendo ejemplos”, dijo.

—¿No habla literalmente o sí, candidato? —le inquirió Uresti.

—Sí, claro —respondió.

—¿Mocharle la mano literalmente? —insistió la moderadora.

—¡Literalmente! —reviró el gobernador neoleonés con licencia.

Durante el bloque en materia de seguridad, Anaya, Meade, Rodríguez y Zavala cuestionaron a López Obrador y lo emplazaron a esclarecer si efectivamente tiene la intención de perdonar a los delincuentes.

El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia sostuvo que la amnistía no significa impunidad y acusó a sus adversarios de “echarle montón”.

“Voy a convocar a expertos y definir un plan conjuntamente, qué vamos a hacer y, en ese marco, definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía; estoy invitando hasta al papa Francisco a participar en este foro”, abundó.

No obstante, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que el planteamiento de la amnistía pone a López Obrador del lado de los delincuentes: “¡Te has convertido en un títere de los criminales; yo los voy a meter a la cárcel!”, expresó.

Zavala, aspirante independiente, expresó un categórico “no” a la amnistía a criminales, por respeto a la ley y a las víctimas del delito.

El abanderado de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y Jaime Rodríguez emplazaron a su vez a López Obrador a definir su ofrecimiento de perdón a los capos, sin conseguir un “sí” o “no” tajante de AMLO.

En el segmento correspondiente a corrupción e impunidad, Meade subrayó que el PRI eligió por primera vez en su historia a un ciudadano honesto y capaz como candidato presidencial y dijo: “En mi gobierno no habrá ni estafas maestras ni moches, ni ligas ni escándalos ni naves industriales”.

En ese contexto acusó a López Obrador de poseer tres departamentos en Ciudad de México, sin mencionarlos en su declaración patrimonial, e insistió en señalar a Anaya como beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante operaciones inmobiliarias en Querétaro.

“En el caso de Andrés Manuel, dice no tener nada y en el Registro Público de la Propiedad aparecen tres departamentos; en el caso de Ricardo, dice vivir con poco y tiene una vida de magnate”, abundó.

López Obrador negó la propiedad de los departamentos e incluso se declaró dispuesto a regalarlos a Meade, en caso de que le compruebe dichas posesiones.

Anaya negó categóricamente la existencia de una imputación penal de la PGR en su contra y contraatacó a Meade con una fotografía en la que el ex secretario de Hacienda aparece con el ex gobernador chihuahuense César Duarte partiendo un pastel.

“Y miren, aquí está con su amigo, el ex gobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7de7; la pregunta es: ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó?”, agregó.

El candidato de la alianza PAN-PRD-MC puso también en entredicho la congruencia de AMLO y como ejemplo de ello señaló el nombramiento anticipado del empresario Alfonso Romo como jefe de gabinete del tabasqueño, cuando este lo identificó en uno de sus libros como beneficiario del extinto Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa).

Con excepción de Meade y Zavala, los demás candidatos coincidieron con matices en la propuesta de establecer la figura de la revocación del mandato presidencial por el incumplimiento de los compromisos de campaña.

“En efecto, el pueblo pone, el pueblo quita. Se necesita una reforma constitucional y voy a enviar esa iniciativa tan luego lleguemos a la Presidencia para que se permita la revocación del mandato”, aseguró López Obrador.

Anaya se declaró a favor de la propuesta, siempre y cuando se establezca un procedimiento constitucional claro, sin que se decida a mano alzada, pues a su juicio eso sería “peligrosísimo para una democracia”.

En contraste, Meade expresó su rotundo rechazo al planteamiento: “¡Por el amor de Dios, no!, si ya de por sí la elección nos tiene, yo creo, a todo mundo cansados de estar escuchando a los políticos, la verdad es que volvernos a escuchar cada dos años le da al país poca certidumbre y poca capacidad de planear”.

Zavala desestimó en su turno la revocación de mandato, por considerar que esa figura no es esencial en este momento para la democracia mexicana.

“El problema de la democracia no es si hay o no revocación, sino si los beneficios llegaron a todos, a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los inmigrantes, a los jornaleros, a lo que trata este segmento de grupos en condiciones de vulnerabilidad”, indicó.

López Obrador reafirmó durante el debate con sus adversarios que, de ganar la elección, venderá el avión presidencial, lo que le valió un llamado de atención de El Bronco.

“Pues nada más preguntarle a Andrés: ¿y cómo estas vendiendo y ofreciendo lo que todavía no es tuyo? Todavía no ganas la elección y faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo; eso implica y se dan cuenta los mexicanos que la soberbia de las personas va más allá de eso”, reclamó el neoleonés.

—Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, pero humildemente pobremente, 48 por ciento —reviró AMLO.

—Ivonne (Álvarez) tenía 42 y le gané —acotó Rodríguez, en referencia a su triunfo electoral sobre la abanderada priista al gobierno de Nuevo León.

—Sí, tiene que pasar algo terrible y yo creo que este debate lo vamos a ganar y vamos a subir —respondió el puntero en las encuestas.

Al diablo... los protocolos

A lo largo del debate, los cinco candidatos contaron con un total de 16 minutos garantizados para participar en cada uno de los temas que se presentaron; además de tres minutos de réplicas adicionales para los tres bloques.

Los aspirantes comenzaron a llegar al Palacio de Minería a partir de las 16:30 horas, tres antes del inicio del debate.

De acuerdo con el protocolo previsto por el INE, Margarita Zavala fue la primera en llegar al recinto; su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, ingresó por separado, fuera del alcance de los reflectores.

Quien rompió el protocolo fue El Bronco, quien no esperó el horario que le correspondía según el sorteo realizado previamente por el INE y llegó media hora antes.

Su abrupta llegada generó que López Obrador fuera el último en llegar, además de que la lluvia lo obligó a ingresar en un Jetta blanco hasta la puerta principal del recito académico, mientras que el resto caminó sobre Tacuba.

A las afueras, detrás del cerco de seguridad que llegó hasta Eje Central, se apostó un grupo de manifestantes, quienes expresaban abiertamente su rechazo a AMLO; sin embargo, durante el transcurso del debate, llegaron al lugar simpatizantes del tres veces candidato presidencial.

Con el arranque del encuentro, que inició con Rodríguez Calderón, se escuchó la rechifla de quienes permanecían a las afueras del cerco de seguridad instalado por el Estado Mayor Presidencial desde tempranas horas.

A la salida, una vez más se rompió el esquema previsto por el INE al modificarse el orden en que se retiraron los candidatos, a quienes esperaban ya sus automóviles justo frente a la puerta principal del recinto.

La primera en retirarse fue Zavala, seguida de Anaya.

Incluso durante un momento los carros de Meade y Rodríguez permanecieron juntos a la espera de cada uno de ellos, ante la incertidumbre de quién sería el primero en salir.

El Bronco se adelantó y a su salida ofreció un mensaje a los medios de comunicación, lo que obligó al candidato de la coalición Todos por México a esperar al interior del Palacio de Minería para poder retirarse.

No obstante, al salir no quiso quedarse atrás y decidió ofrecer un mensaje de último minuto en compañía de su esposa Juana, para después retirarse en su vehículo.