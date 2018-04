Los políticos que salieron 'embarrados' en el debate

Ciudad de México

Durante el primer debate presidencial, los nombres de priistas, panistas, perredistas, ex líderes sindicales y ex gobernadores fueron usados por los candidatos para atacarse.

Aquí un recuento de los políticos aludidos, la mayoría por corrupción, que tuvieron su protagonismo en el debate entre los presidenciables.





Ex gobernadores

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; Guillermo Padrés, de Sonora; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, procesados y acusados de malversar recursos públicos, salieron a relucir.



José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, dijo que gracias a su trabajo en la Secretaría de Hacienda, Duarte, Padrés y Borge ahora están en la cárcel.

"Yo tuve qué ver en que se metieran a la cárcel; Duarte, Padrés y Borge hoy están en la cárcel con cargo al trabajo que se hizo en la Secretaría de Hacienda".

Sin embargo, Anaya dijo que los ex mandatarios fueron detenidos porque la alternancia llegó a esos estados que saquearon los priistas.

"Si están en la cárcel esos gobernadores es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones, porque donde el PRI repite siempre protege al corrupto y si no volteen a ver Coahuila, como ganaron la elección no solamente protegieron a los Moreira, sino que a uno de ellos, inclusive, lo hicieron plurinominal", destacó Anaya.





Salinas, Gordillo y Napito



Anaya le dijo a López Obrador que anteriormente lo respetaba por ser un "auténtico opositor al sistema", pero ahora lo acusó de pactar con Elba Esther Gordillo y con Napoleón Gómez Urrutia; además de haber ofrecido anticipadamente "perdón y amnistía" a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto.

"No sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar por qué cambiaste".

Meade también se refirió a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al ex líder minero para atacar al candidato de Morena.



"Todos los días se pone de acuerdo con los corruptos, ahí está Elba Esther, Napoleón. Y todos los días lo vemos vivir de un partido que no transparenta y que convirtió en un negocio familiar", afirmó.





Enrique Peña Nieto

López Obrador y Anaya aludieron al Presidente para atacar a Meade sobre seguridad y corrupción.

El candidato de Morena señaló que "es muy grave la situación de inseguridad y de violencia en el país; no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN. Ha crecido el número de homicidios, 220 mil asesinatos en el gobierno de Calderón y en el de Peña 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia; tenemos que hacer todo para conseguir la paz".

"Lo que ha crecido la pobreza en México (de 2008 a 2016) con Calderón y Peña Nieto, nada más 4 millones de pobres en ocho años, a razón de 500 mil pobres por año; es una fábrica de pobreza, pero mira los jóvenes, en el mismo periodo de 2008 a 2016".

Además, López Obrador se refirió a Peña Nieto para decir que la mitad del dinero de Odebretch se destinó a su campaña.

"Insisto, no se puede acabar con la corrupción si no hay la voluntad política del Presidente. También acabar con la impunidad, en este caso, el de Odebretch. No se aclaran las cosas porque están implicados los más altos funcionarios del país, para ser preciso el Presidente de los moches que entregaron de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó en la campaña de Enrique Peña Nieto".

Anaya también mencionó al mandatario y cuestionó su actuar, al reiterar que usó a la PGR para dañar su imagen.

"Tú sabes que no existe ninguna acusación en mi contra, aquí está la sentencia del Tribunal que acredita que ustedes utilizaron de manera ilegal y facciosa a la PGR para dañar mi imagen.

Yo ya contesté. Ahora te pido que tú contestes, sin rodeos, con claridad: ¿tu jefe, Enrique Peña Nieto ha gobernado con honestidad, sí o no José Antonio?, preguntó Anaya.





Carlos Ímaz, René Bejarano y Gustavo Ponce

El ex jefe delegacional de Tlalpan, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF y el secretario de Finanzas, respectivamente, fueron mencionados por Ricardo Anaya, al recordar los videoscándalos de 2004, en los que se les vio manejando grandes cantidades de dinero.

Dichos ejemplos fueron usados para cuestionar el planteamiento de López Obrador de que va a acabar con la corrupción predicando con el ejemplo.

"Él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción, pero acuérdense, esto lo conoce todo mundo, cuando fue jefe de Gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Ímaz, recibieron fajos de billetes en efectivo, y si su ejemplo es tan potente ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan?".





Felipe Calderón

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acusó a Margarita Zavala de defender a su esposo, el ex presidente de México.

"Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, tiene que hacerlo, pero ella no gobernó", dijo.

La candidata independiente también mencionó a su esposo al señalar que: "no va a haber reelección, de las decisiones de gobierno la responsable soy yo, y por supuesto he aprendido mucho de Felipe (Calderón)".