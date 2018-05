Recibiríamos con los brazos abiertos a Margarita: PRI

Monterrey y Ciudad de México

El presidente nacional del PRI, René Juárez, dijo que está abierta la invitación para que Margarita Zavala apoye el proyecto de José Antonio Meade, luego de que renunció a la candidatura independiente.



Aseguró que estarían muy contentos de que la ex panista respalde y se sume al proyecto de la coalición Todos Por México.

En entrevista por los pasillos de Multimedios, Juárez Cisneros se mostró respetuoso de la decisión de Zavala y dijo que los brazos del PRI están abiertos para hacer equipo.

"Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomó la señora Margarita, y es respetable, en segundo lugar, por supuesto que Pepe Meade y nosotros estaríamos muy contentos de que ella pudiera respaldar a Pepe Meade, un candidato ciudadano, un candidato capaz, honesto, con experiencia, pero es una decisión que ella deba de tomar y nosotros respetamos", comentó.

¿De parte del PRI no se le ha hecho el ofrecimiento formal?, se le cuestionó.

"Nosotros no ... Es una decisión que ella tomó (la de renunciar), pero los brazos de nosotros no solamente están abiertos, la recibimos con los brazos abiertos para que apoye a Pepe Meade", respondió.

Para no dar saltos al vacío

Previamente, Juárez Cisneros dijo que la invitación para apoyar a Meade no es sólo para Margarita, sino para todos los "que no quieran saltos al vacío"

"Me parece que Margarita es una mujer valiosa, es una mexicana ejemplar, que ojalá pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade, que es un proyecto que genera confianza que lleva hacía adelante a México, que garantiza la certidumbre en este país ojalá Margarita pueda apoyar a Pepe Meade -¿es una invitación directa del partido?- no sólo a ella sino a todos aquellos mexicanos que amen este país y que no quieran saltos al vacío", señaló el líder del tricolor durante una gira por Nuevo León.

Aclaró que son bienvenidos al proyecto de Meade todos aquellos que "estén de acuerdo en que se requiere congruencia y no ocurrencia, que se requieren propuestas y no improvisaciones, que se requiere confianza, certidumbre, respeto a la ley y no anarquía y no impunidad, ojalá que este apoyo se dé a la campaña de Pepe Meade", dijo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Zavala apoye a otro candidato como es Ricardo Anaya, el líder del Revolucionario Institucional se dijo respetuoso de su decisión pero no quitó el dedo del renglón.

"No sé lo que vaya a pensar, soy muy respetuoso pero la invitación está abierta", recalcó.