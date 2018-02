PRI concluye preregistros a alcaldes en Guerrero

Chilpancingo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerró el periodo de registro de sus precandidatos a presidentes municipales, en la mayoría de los casos con propuestas de unidad.

La Comisión Especial para el Desarrollo de Procesos Internos del PRI instaló varios módulos de atención en la explanada Plutarco Elías Calles, para estar en condiciones de atender la demanda de los aspirantes que llegaron de las siete regiones de la entidad.

El caso que más expectación generó fue el del diputado federal Ricardo Taja Ramírez, quien pretende contender por la presidencia municipal de Acapulco, actualmente en manos del PRD.

“Taja no se raja”, señalaban la mayoría de los promocionales que se exhibieron durante la apretada caminata que el legislador encabezó por la avenida José Francisco Ruiz Massieu, acompañado por el ex subsecretario de Gobernación Federal y ex gobernador, René Juárez Cisneros; el todavía titular de Finanzas, Héctor Apreza Patrón y entre otros actores, el virtual candidato al Senado de la República, Manuel Añorve Baños.

Un paso atrás, siempre con discreción el también senador Sofío Ramírez Hernández, ex militante del PRD y aliado del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Poco antes registró su precandidatura Beatriz Vélez Núñez, actualmente diputada federal por distrito 07 y secretaria general del Sindicato de Trabajadores del sector Salud en la entidad, quien pretende la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.

Aunque se esperaba que el de Beatriz Vélez fuera un registro único, de última hora se presentó un joven militante llamado Hermes Moreno, quien apeló la apertura de la CEPI para que se le permita la participación.

Sin embargo, a la diputada federal y dirigente sindical la acompañaron figuras representativas del priismo, como el ex gobernador René Juárez, la ex diputada Marisela Ruiz Massieu, el subsecretario de Finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo y Manuel Añorve Baños.

El ex secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano registró su precandidatura a la alcaldía de Tlapa de Comonfort, Jesús Parra García confirmó que busca la reelección en Chilapa, uno de los municipios más violentos de la entidad.

Entre otros jefes de cabildo que buscan la reelección en municipios con fuertes problemas de violencia son Adolfo Torales Catalán, en Arcelia y Abel Montufar Mendoza en Coyuca de Catalán, ambos municipios corresponden a la Tierra Caliente de Guerrero.

Otro registró que captó la atención de la clase política del tricolor fue el de Flor Añorve Ocampo, quien hasta la semana pasada era presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ella busca la presidencia municipal de Taxco y fue respaldada por el primer edil saliente, Omar Jalil Flores Majúl, quien disputará una diputación local por la vía de la mayoría relativa.

El ex diputado local Ignacio Ocampo Zavaleta buscará un nuevo periodo como presidente municipal de Tepecoacuilco, en tanto que el diputado local con licencia, David Gama Pérez pretende disputar la alcaldía de Iguala de la Independencia.

El PRI está vivo

En una entrevista opacada por el golpe de tambor, las porras hacia los aspirantes, la música de viento y el sonido constante de las matracas, el candidato al Senado, Manuel Añorve Baños sostuvo que lo que se observó durante toda la jornada del sábado en la explanada del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, es una manifestación de fuerza de un instituto político que salvo casos muy contados, optó por definir a sus candidatos en unidad.

Indicó que la algarabía generada en la militancia es una buena señal de lo que se vivirá en el periodo de campañas y posteriormente en las urnas, aunque reconoció que la de 2018 es una contienda sumamente competida, en la que no hay espacio para ningún exceso de confianza.

La clave para ganar, de acuerdo con el ex candidato a la gubernatura y ex alcalde de Acapulco, es mantener la cohesión del partido y apostarle a la unidad.

Fue notable la ausencia del delegado del ISSSTE, Mario Moreno Arcos, su hermano Ricardo, actualmente diputado local y del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Durante casi toda la jornada del sábado, la avenida José Francisco Ruiz Massieu estuvo cerrada a la circulación, lo que perjudicó la comunicación a los habitantes de por lo menos 30 colonias populares.

AJE