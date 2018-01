"El PRI no será tapadera de nadie": Baeza Terrazas

Chihuahua

Bajo la sombra del 'duartismo', José Reyes Baeza Terrazas y Alejandro Domínguez Domínguez, se registraron como aspirantes a las candidaturas del PRI al Senado de la República y a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua, respectivamente.

Mientras el ex titular del ISSSTE se manifestaba a favor de las acciones emprendidas por el gobierno del estado para castigar a quienes cometieron actos de corrupción en la pasada administración estatal, el diputado federal con licencia, ligado estrechamente al ex gobernador César Duarte Jáquez, llegó a la dirigencia estatal del PRI, acompañado del ex secretario de Economía del gobierno duartista, Manuel Russek Valles.

Al tomar la palabra el también ex gobernador de esta entidad, sostuvo que el PRI no es "tapadera" de nadie, por lo que sí "alguien" cometió errores, es su responsabilidad y debe pagar por sus actos a la trasgresión de la confianza ciudadana, pero conforme a derecho.

Baeza, quien asumió el control político de su partido, tras la persecución que se emprendió contra Duarte Jáquez, dijo: "no somos nadie en esta mesa de registro ni uno como candidato para juzgar y sentenciar en un juicio sumario", pero agregó. "Debemos exigir que se investigue y que se cumplan siempre las formalidades del procesamiento...

"Que no nos juzguen entonces por lo que hicieron otros, nosotros tenemos la conciencia tranquila, por eso podemos venir aquí a hablar de la manera en que lo estamos haciendo: venimos a refrendar nuestro compromiso y dejar de lado las diferencias. Venimos a convocar a la unidad, dejar de lado el lenguaje peyorativo y furioso", concluyó.

Por su parte, el duartista y ex dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, se registró como aspirante a la candidatura a la alcaldía de esta capital, luego de que el senador Patricio Martínez García, declinara de última hora a su aspiración, a pesar de que ya se había registrado.

Días antes, el legislador (con licencia) reveló que el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, le había pedido su opinión al gobernador panista, Javier Corral Jurado, sobre la candidatura de Patricio Martínez, quien finalmente, declinó a buscar por segunda ocasión la alcaldía capitalina.

Al respecto, el también ex gobernador de Chihuahua, dijo respecto a su renuncia a la candidatura local: viendo que ante la posibilidad de ser precandidato encuentro una serie de acciones con versiones de todo tipo, infundadas en gran parte, les aseguro que en esta posición en la que estoy es mucho más fácil y conveniente dar un paso atrás, que seguir caminando y atropellando.

"No tengo ninguna diferencia, ni cosas que reclamarle al presidente de mi partido, él ha hecho lo posible en todos estos días que tiene como presidente y lo que está a su alcance para sacar adelante una situación muy cuesta arriba que tiene el PRI desde antes de las últimas elecciones estatales", señaló.

MMR