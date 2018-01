PRI inicia preregistro de diputados y senadores

Ciudad de México

La Comisión Nacional de Procesos Internos inició este sábado el preregistro de aspirantes a contender por la vía de mayoría relativa a diputaciones federales y senadurías por la Ciudad de México, entre los que se encuentran ya inscritos destaca Beatriz Pagés Rebollar.

El primer priista que acudió a registrarse fue Raúl Ruíz González, subsecretario de vinculación con la sociedad civil del PRI capitalino, quien busca ser diputado federal por el distrito ocho en la delegación Cuauhtémoc.

Ruíz González se mostró inconforme luego de que estuvo a punto de no concretar su inscripción debido a que presuntamente no cumplía con la constancia que lo acredita como integrante de alguno de los cuadros priistas, sin embargo, luego de un receso de poco menos de una hora, el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos aceptó que cumplía con lo estipulado en la convocatoria.

La periodista y diputada federal en 2005, Beatriz Pagés Rebollar, quien busca llegar al Senado, fue de las primeras 10 personas que concluyeron exitosamente su registro.

En entrevista posterior a su inscripción, subrayó que es importante rescatar a la Ciudad de México de 20 años de un gobierno de izquierda "retrógrada" que, dijo, "ha vivido del clientelismo y ha hecho mal uso de los recursos de la capital del país".

Pagés Rebollar señaló que la invitación se la hizo el precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, a pregunta directa sobre la presunta sorpresa que su postulación causó entre priistas.

"Bueno, finalmente no creo que sea una sorpresa finalmente he militado en el partido desde hace un buen rato, es decir yo llegué al Congreso General fui diputada federal, fui después Constituyente, he sido parte del Comité Ejecutivo Nacional, fui secretaria de Cultura y actualmente, bueno, me parece que esta invitación que me hace el precandidato a la Ciudad de México, Mikel Arreola que yo la acepté de muy buen ánimo porque me parece que recuperar la ciudad implica un enorme desafío me parece que vale la pena luchar a favor de la ciudad y sobre todo de sus habitantes", subrayó Pagés.

Hasta las dos de la tarde se habían inscrito 13 aspirantes que buscan un curul en el Congreso de la Unión, será hasta las 18 horas de hoy cuando la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI reciba documentación y continuarán este domingo de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde.

Luego de este proceso, el Comité Ejecutivo del PRI determinará quiénes tienen los perfiles más idóneos para contender en las próximas elecciones del 1 de julio por los 24 distritos electorales de la Ciudad de México.

