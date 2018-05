Los presidenciables ante la discapacidad

México

En México, una de cada cuatro personas tiene una relación directa con la discapacidad. ¿Qué tan importante es para cada uno de los aspirantes a la Presidencia esta inmensa minoría en sus campañas de hoy y en su plan de gobierno de mañana?

Hicimos 12 preguntas a los cinco candidatos, algunas de políticas públicas y otras personales. Contestaron casi todos, solo faltó Jaime Rodríguez Calderón.

La promesa era publicarlo hoy, por una razón muy poderosa: se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es el único pacto de este tipo que México legó a la humanidad, y que fue propuesto e impulsado por Gilberto Rincón Gallardo.

En aquel momento nos pusimos al frente de la mayor iniciativa global que beneficia a mil millones de personas en todo el mundo y que viven con alguna forma de discapacidad.

Algunos de los candidatos tienen familiares con discapacidad, otros han sumado a una PcD a sus equipos de trabajo y la mayoría ha buscado adaptar sus actos y contenidos para ser inclusivos.

Sin duda, en un tema multifactorial como este, no hay una sola receta, por lo cual el debate y las opiniones se enriquecen con lo que cada uno propone.

Hicimos un resumen de las respuestas más relevantes a un cuestionario común que incluyó temas de seguridad, empleo, educación, derechos y hasta un balance de sus gestiones previas para inclusión y discapacidad.

Las versiones completas están disponibles en www.yotambien.mx.

¿Cuál es el principal problema en torno a la discapacidad? ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar en este sentido para cambiar el asistencialismo por el ejercicio pleno de derechos?

Ricardo Anaya Cortés: No hay una política de Estado con medidas efectivas de inclusión que garantice los derechos de las PcD.

El panista plantea asumir el paradigma de la convención que superó la visión médica y asistencial para crear una política transversal que elimine gradualmente las barreras físicas y de todo tipo que dificultan o impiden la accesibilidad. Propone ajustarse a la CDPD tomando estas acciones: 1) que niñas y niños con alguna discapacidad puedan avanzar en su educación de acuerdo con sus posibilidades; 2) garantizar que todas las PcD tengan acceso a servicios de salud relevantes y pertinentes; 3) promover que jóvenes y adultos puedan acceder a empleos y fuentes de ingreso acordes a sus capacidades y condiciones; 4) vigilar que se consideren las necesidades de las PcD en las normas de construcción de vivienda y edificios públicos, en las normas que regulan la movilidad, el transporte público y en los medios y vías para acceder al sistema de justicia.

Andrés Manuel López Obrador:Critica la “incompetencia u omisión” de diversos servidores públicos: desde la CNDH que no ha implantado un mecanismo de seguimiento de la CDPD hasta la falta de cumplimiento del Conadis de integrar su Junta de Gobierno y Asamblea Consultiva ni ser supervisado por la ASF. Propone crear el Instituto de Atención a la Discapacidad a escala nacional dirigido por las PcD y las OSC. “México no puede seguir por la ruta que va en materia de política social”. Critica la construcción de “teletones” y la renuncia del Estado a cumplir con los DH para todos.

Plantea programas “ascendentes” a diferentes plazos para evaluar a todas las PcD de acuerdo con marginación, pobreza, discriminación, falta de oportunidades y analfabetismo para ejecutar políticas públicas generales y focalizadas.

José Antonio Meade: El principal problema son las barreras que impiden o limitan el acceso a los DH, tanto físicos, de información y también de actitudes y prejuicios. Propone 1) hacer que todos los gobiernos (federales, estatales y municipales) se apropien del modelo social que está en la CDPD. 2) combatir, prevenir y erradicar la discriminación y 3) empoderar a las PcD a través de educación, empleo, formación de

empresas y participación pública.

Margarita Zavala: La falta de inclusión, el estigma, la increíble desinformación que refleja la falta de cultura sobre la perspectiva de derechos sobre las PcD.

Propone revisar normas, impulsar un registro nacional, que el presupuesto federal en esta materia se aumente de manera transversal y que esté en todas las políticas públicas. Convenios con las OSC para hacer campañas de concientización.

A pesar de la reforma educativa, solo la mitad de los niños con discapacidad asiste a una escuela y una pequeña minoría termina la educación básica. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? ¿Y para garantizar el acceso a la salud?

RAC: Faltan diagnósticos precisos y confiables —georreferenciados— sobre los problemas de accesibilidad a la educación, así como una política de Estado en materia de reconocimiento de todos los derechos para las PcD a lo largo de su vida y en todos los niveles (desde básico hasta profesional).

La educación incluyente debe ser prioritaria. La formación docente debe incluir las materias necesarias como parte de los currículos generales y no ser optativas.

AMLO: Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad, destacando la importancia de educación inclusiva.

Establecer la “seguridad social universal para discapacitados”, medicamentos y servicios de consultorios gratuitos. Clínicas y hospitales públicos desde primer nivel hasta medicina especializada. Proporcionar rehabilitación pertinente y gratuita, también cirugías, aparatos ortopédicos y prótesis.

JAM: Continuar el Modelo Educativo para que en 2030 todas las escuelas de educación básica sean inclusivas. Identificar los apoyos que necesita cada niño con discapacidad para asistir a la escuela (transporte, becas); ampliar la cobertura de escuelas de tiempo completo. Capacitar a los maestros para darles herramientas y conciencia de la discapacidad; prevenir la discriminación y acoso. Crear una cruzada nacional para la alfabetización y contra el rezago educativo de adultos y jóvenes con discapacidad para que concluyan preparatoria. Construir el modelo bilingüe español-LSM y la enseñanza de habilidades para la vida independiente para una PcD intelectual.

En salud, aumentar cobertura y calidad; atender la prevención de la discapacidad como consecuencia de adicciones, accidentes y enfermedades crónicas. Construir plataformas virtuales para atención y así evitar gastos y desplazamientos.

MZ: “En mi gobierno ningún niño debe quedarse fuera de un salón de clases”. La ex panista acompañará a padres de familia con información para que exijan derechos y dará atención temprana para que puedan integrarse al sistema escolar. Ajustará el modelo educativo para asegurar inclusión en educación básica, media y superior. Integrará la inclusión a planes de estudio de normales y universidades y programas de concientización y estímulos a escuelas incluyentes. Construcción y reconstrucción de escuelas con diseño universal, además de incluir braille y LSM al sistema educativo.

¿Hay en su equipo de campaña alguna PcD? ¿Incorporaría en su futuro gabinete a alguna PcD? ¿En qué puesto?

RAC: “Sí. Hay muchas en todo el país y en el equipo cercano, Cecilia es una chica sorda que trabaja en sistemas y Maricarmen, que tiene una discapacidad motriz, trabaja en el área de finanzas. Por supuesto incorporaría a una PcD en mi gabinete y puestos directivos del gobierno”.

AMLO: Sí sumaría a una PcD a nivel de director/a del Instituto de Atención a la Discapacidad, mismo que se coordinará con el Sistema DIF y la sociedad civil.

JAM: “En la campaña están Yolanda de la Torre Valdez y Norma Angélica Aceves García”. El priista tiene 32 coordinadores de inclusión en cada uno de los estados y 28 de ellos son una PcD. El PRI postuló a 14 PcD a cargos de representación popular. “La discapacidad no será factor para negarle a nadie la oportunidad de servir a México en mi gabinete o en cualquier cargo”.

MZ: Sí hay una PcD en su campaña e integraría a más, “pero no por su discapacidad, sino por sus talentos y compromiso por México”. Asegura cero discriminación en la conformación de su gabinete.

¿Qué hizo por las personas con discapacidad en sus cargos públicos previos?

RAC: Como diputado local hizo talleres de sensibilización en Querétaro junto con la Asociación Queretana de Personas con Discapacidad. “Presenté varias iniciativas para garantizar la accesibilidad de una PcD a una sociedad civil organizada”.

Como diputado federal impulsó que se otorgara la medalla “Eduardo Neri” a Fernando Landeros, del Teletón. Desde la presidencia del PAN implementó el programa CASA, en el que al menos 5 por ciento de la plantilla laboral esté integrada por PcD y jornadas reducidas para las personas que tienen una discapacidad y requieren rehabilitación. Todas las remodelaciones al edificio partidario incluyeron accesibilidad.

AMLO: En el gobierno de CdMx se creó la Dirección Ejecutiva de Apoyo a las PcD dentro del DIF que trabajó con las OSC para lograr: 1) apoyo económico a las PcD en situación de alta marginalidad; 2) unidades básicas de rehabilitación y la credencialización a las PcD para que obtener beneficios: transporte público gratuito, prótesis y medicamentos restringidos; 3) promoción de deportes adaptados y estímulos económicos; 4) apertura de casas hogar y albergues para PcD en estado de abandono con las OSC; 5) adecuación de espacios públicos y rutas accesibles; 6) la ruta de RTP accesible y 7) pensión para adultos mayores.

JAM: Afirma que en la SHCP fortaleció el presupuesto del Conadis y consolidó el Fondo de Accesibilidad al Transporte Público. En 2017, mantener el Fondo de Accesibilidad e incluir la obligación de LSM o subtítulos en mensajes de televisión del gobierno; obligó a las dependencias a que reporten acciones sobre inclusión a la Sedesol.

En la cancillería dio seguimiento a las recomendaciones de la ONU sobre el cumplimiento de la CDPD. En la Sedesol creó con otras dependencias la Estrategia Nacional de Inclusión. Según datos de Coneval, disminuyó el número de PcD con carencias sociales y de pobreza extrema.

MZ: Como legisladora local trabajó con la CDHDF para la creación de la Ley para las PcD.

Como diputada federal sacó adelante la Ley General para las PcD y la creación del Consejo Nacional para las PcD. Desde el Consejo Consultivo del DIF apoyó a Gilberto Rincón Gallardo para ratificar a tiempo la CDPD; trabajó para que las estancias infantiles fueran incluyentes y los niños con discapacidad prolongaran su estadía ahí. Trabajó con el Infonavit para casas adaptadas; presentó propuestas de mejora para atletas paralímpicos y las instalaciones en las que compiten y que no hubiera distinción en medallas para atletas con y sin discapacidad en Olimpiadas y Paraolimpiadas.

¿Cuál es su relación más cercana con una PcD? ¿Qué reflexión le ha provocado?

RAC: “Mi tía Susana, hermana de mi papá, nació con una discapacidad. A pesar de eso, toda su vida ha sido autosuficiente, y durante muchos años trabajó en una zapatería de la familia. La reflexión que me provocó es que todas las personas tenemos el mismo valor, la misma dignidad, y que las PcD son tan competentes, o incluso más que cualquier otra”.

AMLO: Sin respuesta.

JAM: “Tenemos varias personas con diferentes tipos de discapacidad a las que siempre hemos dado el cariño y herramientas para enfrentar la vida. Esto me ha provocado trabajar y empujar políticas que faciliten la inclusión y accesibilidad de todos los mexicanos”.

MZ: Su ahijada y dice que ha visto la importancia de la información pronta y oportuna, así como la actitud de sus padres y familiares. Ha visto las barreras sociales a las que se ha enfrentado: “Es el entorno el que no da las condiciones para la igualdad”.

Cómo completaría estas frases. Las personas con discapacidad no pueden…

RAC: … quedar excluidas del desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. Un Estado socialmente responsable requiere de una política pública transversal de inclusión que considere la diversidad y las condiciones específicas para que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos.

AMLO: … quedar en el olvido, no son invisibles, son seres humanos con plenos derechos y requieren mayor atención. Mi gobierno, de cara y acompañado por el pueblo, será totalmente incluyente y verá por la superación de la pobreza, sobre todo de la población más vulnerable que son las PcD.

JAM: … acceder con equidad a sus derechos humanos derivado de las barreras en el entorno y presentes en las actitudes de algunos sectores de la sociedad.

MZ: … quedarse atrás, ni estar fuera. Perdemos todos.

Las personas con discapacidad son...

RAC: … indispensables en cualquier decisión de política pública y se les deben garantizar todos los derechos. “Nada sin nosotros” debe ser el faro orientador de las políticas de inclusión.

AMLO: … una minoría muy importante y aunque sus derechos están consagrados en la Constitución, estos no siempre se tienen en cuenta, muchos de ellos son segregados o ignorados. Las PcD son más pobres que el resto porque son discriminadas. Hay que decirlo y reconocerlo así, llanamente, porque de otro modo vamos a seguir creyendo, como sociedad, que con eufemismos vamos a revertir la exclusión y la discriminación.

JAM: … son sujetos de derechos, enriquecen la diversidad humana e integran una sociedad abierta e incluyente.

MZ: … personas.

Las personas con discapacidad deberían…

RAC: … contar con condiciones adecuadas de vivienda, transporte, trabajo, educación y salud; de acceso a la justicia, a la cultura y al deporte. Deberían estar visibles en las decisiones de la autoridad, considerando que durante el ciclo de vida todas las personas tendremos alguna o varias formas de discapacidad. La inclusión beneficia, tarde o temprano, a todas las personas.

AMLO: … integrarse en todos los aspectos de la vida, como en el campo educativo, cultural, laboral y social, es muy importante. Los discapacitados tienen derecho a la educación o acceder al empleo (…) quiero asegurarles que vamos a estar trabajando con ustedes, conociendo el papel central de la sociedad civil en el progreso histórico de estos derechos.

JAM: … ocupar todos los espacios de la esfera pública y participar activamente en los asuntos y causas que nos convocan para construir un mejor país.

MZ: … estar, ser, decidir y actuar en todas partes.

Si hubiera tenido alguna discapacidad, ¿cómo se imagina que hubiera sido tu vida?

RAC: Sin respuesta.

AMLO: “No hubiera podido estudiar. Mi proyecto de vida se habría visto truncado”.

JAM: “La discapacidad es una parte valiosa de la diversidad humana. Mi vida ha sido enriquecida por la convivencia y el cariño de personas con diferentes tipos de discapacidad y esta experiencia me ha convencido de que la limitación no está en la persona, sino en el entorno”.

MZ: “Si fuera usuaria de silla de ruedas no podría entrar ni salir de mi cuarto salvo en una silla ‘pasillera’. No podría ir a dar clases si la banqueta y las rampas no lo permitieran. En clases no alcanzaría el pizarrón. Cambiaría toda mi vida. También me imagino mi vida en 40 años en una sociedad en la que los adultos mayores tendremos alguna discapacidad”.

*Ambas periodistas llevan adelante Yo También, una asociación civil que promueve los derechos de las personas con discapacidad en México.

¿Qué quieren decir estas siglas?

PcD: Persona con discapacidad.

OSC: Organizaciones de la sociedad civil.

CDPD: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Conadis: Consejo Nacional para la Inclusión de las PcD.

ASF: Auditoría Superior de la Federación.

DH: Derechos humanos.

LSM: Lenguaje de Señas Mexicano.