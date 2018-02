Ex asesor de Lotería Nacional va por Cuernavaca con el PRI

Morelos

El director jurídico de la Lotería Nacional, Víctor Manuel Saucedo Perdomo, se registró este sábado como precandidato de unidad a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Saucedo Perdomo, ex diputado local en dos ocasiones, ex secretario de Gobierno de Morelos y ex presidente del PRI en Cuernavaca, busca gobernar la capital del estado tras la administración de Cuauhtémoc Blanco, quien derrotó a este partido político en las elecciones de 2015.

Custodiado de amigos y ex colaboradores, Saucedo Perdomo presentó su documentación ante la comisión municipal de procesos internos, acompañado por líderes de los sectores del PRI.

Saucedo Perdomo ha ocupado otros cargos en la administración pública estatal, federal y en la esfera partidista. Fue subsecretario de Gobierno, director general del Instituto de Vivienda de Morelos (Invimor), además de que fue secretario general del PRI a nivel estatal.

En 1991 participó en las primeras elecciones internas de su partido promovidas por Luis Donaldo Colosio Murrieta, de las que Morelos fue “laboratorio”. El seis de enero de 1991, Saucedo Perdomo compitió por la candidatura del tricolor a la alcaldía, en una elección abierta a la militancia y a la ciudadanía, que marcó un punto histórico en el devenir de su partido.

Anuncia Cuauhtémoc su registro

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo se registrará este domingo como precandidato al gobierno de Morelos por la coalición Morena-PES-PT.

De acuerdo a la agenda difundida este fin de semana, el ex futbolista estará en las oficinas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), alrededor de las 17.30 horas.

Posteriormente, a las 18.30 estará en las oficinas estatales de su partido (Encuentro Social, PES) y alrededor de las 19.30 estará en la sede del Partido del Trabajo para el mismo cometido.

Blanco deberá solicitar licencia a la presidencia municipal de Cuernavaca, para mantener a salvo sus derechos para participar en las siguiente elección, el próximo uno de abril.





