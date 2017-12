Un precandidato “inspirador” para los tlaxcaltecas

México

El precandidato a la Presidencia de PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, se convirtió ayer en un “inspirador” para los tlaxcaltecas. Una composición de un cantante local y cientos de fotos de un menor le dieron este título al ex secretario de Hacienda.

Su llegada al salón Joaquín Cisneros, en Tlaxcala, fue en punto de las 11 de la mañana. José Antonio Meade vestía de camisa blanca y jeans. Sostenida de su brazo iba su inseparable esposa, Juana Cuevas. Ambos caminaron durante 20 minutos hasta el interior del foro.

Durante ese recorrido hubo fotos, gritos y música en vivo que, a lo lejos, se confundía con la canción “Zapatos viejos”, de Gloria Trevi; sin embargo, se trataba de una letra original de Guillermo Tenorio, un compositor tlaxcalteca que desde el inicio del evento comenzó a pregonar:

“Ese mi amigo Pepe, es quien con gran destreza gobernará al país. Y ese mi amigo Pepe, es mi amigo Toño Meade, gobernará al país con gran honestidad. Tiene gran experiencia y sabe gobernar”.

En el lugar estaban quienes Meade considera sus “principales apapachadores”: el ex gobernador Tulio Hernández y el actual mandatario del estado, Marco Antonio Mena.

“Me da mucho gusto encontrarme con grandes amigos que pusieron a Tlaxcala en la voz de México y en el recuerdo del mundo”, comentó el precandidato.

Los ausentes fueron la embajadora priista en Brasil, Beatriz Paredes, y el ex gobernador de Tlaxcala y compadre de Meade, Mariano González Zarur.

“El Congreso ha estado liderado por tlaxcaltecas, nos acordamos de Emilio Sánchez Piedras, del profesor Hernández y Hernández, de Beatriz Paredes, quien nos dijo que iba a estar pendiente viendo esta transmisión y que, desde aquí, la CNC de Tlaxcala y yo le mandamos un saludo”, exclamó.

Frente a los militantes, Meade prometió evitar la violencia de género y también impulsar más empleos para los jóvenes.

“En Tlaxcala nos preocupa la inseguridad, en Tlaxcala nos duele la violencia de género. Por eso, desde Tlaxcala y con Tlaxcala le habremos de poner un alto... con las mujeres de Tlaxcala vamos a poner el ejemplo”.

Durante su intervención y tras las promesas, subió al estrado a Sergio Vázquez, un menor de ocho años al que Meade nombró su “fotógrafo oficial”.

Recordó que “con Sergio nos encontramos en Tlaxcala en nuestro primer evento como secretario de Desarrollo Social. Desde entonces me toma fotos. Nos hemos vuelto a ver en la Secretaría de Hacienda y hoy me da mucho gusto que me acompañe aquí, en Tlaxcala. Así que saludemos a Sergio que es, por cierto, un gran fotógrafo”.

El discurso de Meade duró 12 minutos. “Vamos a ganar con Tlaxcala”, expresó y enseguida recibió del gobernador un par de presentes dentro de dos cajas. Nadie supo que había en el interior, pues el precandidato apenas las abrió para ver su contenido y las entregó a sus guardias de seguridad.

Al final del evento, la composición de Guillermo Tenorio siguió sonando.