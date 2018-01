Meade está desesperado; su candidatura no prende: Anaya

Durango

Desde el estado de Durango, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición "Por México al Frente", aseguró que José Antonio Meade está desesperado y que su candidatura "no prende".

Al ser cuestionado sobre las encuestas y predicciones, que aseguran que el precandidato priista ganará la elección presidencial el próximo1 de julio, Anaya dijo que "se vale soñar porque el PRI va en lejanísimo tercer lugar".

"Los siento más bien desesperados. No sé si es cierto eso de que van a cambiar al candidato pero que eso se esté discutiendo es reflejo de que es una candidatura que no ha prendido y que no le ha ido bien".

Luego de reunirse con la militancia del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el estado de Durango, Anaya aseguró que terminará con el pacto de impunidad "de los gobiernos corruptos del PRI".

Además atribuyó como un triunfo de los gobiernos de coalición la detención de los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge.

"Eso sólo ha ocurrido en los estados donde ganamos nosotros. Hoy está preso Roberto Borge porque nosotros ganamos las elecciones en Quintana Roo. Hoy está preso Javier Duarte porque nosotros ganamos las elecciones en Veracruz. Tiene orden de aprehensión César Duarte porque nosotros ganamos las elecciones en Chihuahua.

Caso contrario de lo que ocurre en Coahuila, donde están documentados toda clase de delitos cometidos por los Moreira, pero como ganó el PRI. Ahí hay pacto de impunidad y no sólo no se hizo justicia, sino que lo premiaron con un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional".

Anaya se comprometió a brindar apoyos a todos los sectores productivos de Durango y se pronunció en contra de la construcción de nuevas refinerías, como lo ha ofrecido su rival político, Andrés Manuel López Obrador.

"Es cierto que el 60 por ciento de la gasolina la importamos de Estados Unidos, pero la solución no es gastarse el dinero del país en construir seis refinerías que en el corto plazo ya no van a tener razón de ser. Nosotros, por el contrario, vamos a apostar por las energías limpias por las energías renovables", argumentó.

"Por cierto, Durango tiene una posición privilegiada a nivel nacional para celdas, para captación de energía solar. Vamos a darle todo el impulso a Durango y le vamos a dar todo el impulso a las energías limpias, a las energías renovables", prometió.





EB