PRD postula a Xóchitl y Álvarez Icaza al Senado

México

El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, reveló que su fuerza política aprobó en su Consejo Nacional que Xóchitl Gálvez y Emilio Álvarez Icaza sean sus candidatos al Senado por Ciudad de México.

"En la madrugada se aprobó por unanimidad que Xóchitl Gálvez fuera nuestra candidata al Senado, al igual que Emilio Álvarez Icaza", dijo.

Al acudir a la toma de protesta de Ricardo Anaya como candidato electo de la coalición "Por México al Frente", apuntó que ya han sido informados y ambos aceptaron.

En ese sentido, Gálvez se dijo emocionada porque "no creí que el PRD aceptara, pero que bueno que fue por unanimidad".

Mencionó que esto la agarró por sorpresa al grado de que pensaba dar su informe el próximo 27 de febrero, "pero es muy probable que deje el cargo de delegada en Miguel Hidalgo el 28. En verdad que fue una sorpresa, la ley me dice que tengo que entregar 90 días antes, pero me voy 120 días antes".

Manifestó: "Nunca les creí, porque cómo iban a aceptar a alguien que hace tres años fue su enemiga política, su adversaria, porque no hay enemigos, pero hay gente a la que quiero mucho en el PRD y mi idea es construir un país donde la corrupción deje de ser lo que pudrió a la patria".

Dijo que su condición para ser parte de ese proyecto del Frente "fue la unanimidad, que me aceptaran todos, porque llegar a un lugar donde hay un grupo que no está de acuerdo contigo no funciona; por eso, que mi elección fuera unanime es de celebrarse".

Por su parte, Álvarez Icaza, promotor de la iniciativa ciudadana Ahora, aseguró que estaban valorando las posiciones políticas que les hizo el Frente.

Además, refirió que se firmó un acuerdo de voluntad política entre dicha organización y los partidos que conforman Por México al Frente, para buscar en definitiva acabar con la corrupción.

"Se trata de un diálogo político esencialmente bajo las bases de generar una discusión en cuatro ejes que tienen que ver con luchar contra la corrupción de la autoridad, seguridad ciudadana, economía para bienestar y cambio de régimen para romper de facto la corrupción e impunidad".

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2001-2009) dijo que su presencia no fue para dar el "espaldarazo" a Anaya Cortés.

"Fuimos invitados por parte de los partidos del Frente, con la intención de continuar con un diálogo nacional que se inició en octubre, cuando se anunció que se de declinaban las candidaturas únicas".

Agregó que si bien el Frente les ha ofrecido algunas candidaturas, "para nosotros, lo vital y sustantivo es reconocer este proceso de diálogo que lleva a un cambio de régimen".

En ese sentido, al ser cuestionado si tomarán esas candidaturas, manifestó que "es un proceso como consecuencia de este diálogo y por supuesto que señalamos, subrayamos la apertura para nosotros; es esencialmente un proceso de generar sinergia para la transformación del actual estado de las cosas, un cambio de régimen y la decisión se tomará más adelante", finalizó.

Luego de dar a conocer que en la lista del PAN al Senado figura Miguel Ángel Mancera, algunos actores políticos aseguraron que el jefe de Gobierno aportará su experiencia a la coalición Por México al Frente, además de que es parte del compromiso que se hizo desde el principio entre el PAN, PRD y MC.

"Que el PAN lleve al jefe de Gobierno a la candidatura para el Senado es parte del compromiso que se hizo desde el principio, en el sentido de que apareciéramos claramente viéndonos juntos, sumando de a de veras, caminando como un solo frente", aseguró el diputado Jesús Zambrano.

Acotó que "un jefe de gobierno emanado del PRD integrándose a la lista nacionales del PAN es algo que no se había visto, y fue capaz de provocarlo el Frente. Desde luego que Mancera jugará un papel que nosotros hemos sido muy insistentes en que se mantenga y desarrolle que es lograr un cambio de régimen y el jefe de Gobierno hará un papel fundamental".

En tanto, la candidata a la Jefatura de Gobierno de el Frente, Alejandra Barrales, mencionó que "se hizo un mapa de diferentes posiciones para personalidades que nos interesa mucho que vengan a este proceso y siempre lo dijimos, el que esté el jefe de Gobierno, es muy importante para que el Frente funcione".

Diego Fernández de Ceballos expuso que la designación de Mancera "está muy bien, pues es un activo en este país", mientras que Santiago Creel apuntó que tener al jefe de Gobierno en la lista "es un gran acierto porque esto habla de la sumatoria de esfuerzos, lo importante de aquí para adelante es el Frente, la coalición electoral, un gobierno compartido ya no de una sola persona y un viejo esquema presidencial".