Piden que candidatos “rindan cuentas” por los presuntos desvíos

México

Las diferentes bancadas en el Senado utilizaron la sesión para exigir que los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya rindan cuentas ante las autoridades por las acusaciones en su contra.

El PRI presentó un punto de acuerdo donde pide a Hacienda y a PGR ampliar las investigaciones sobre la procedencia, uso y destino de los recursos ejercidos para la compraventa de una nave industrial por parte de la empresa Juniserra S de RL de CV a la compañía Manhattan Master Plan Development, vinculadas con Anaya, debido a presuntas trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El PAN también presentó un punto de acuerdo para que se pida a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informe qué pasó con las responsabilidades de la cuenta pública 2015 en el caso de la Sedesol, encabezada en ese entonces por Meade, y solicita que la PGR detalle si ya hay investigaciones o por qué no.

PT-Morena exigió, a su vez, que la ASF detalle qué sucedió con las irregularidades detectadas en Sedesol y Sedatu.

Los puntos de acuerdo fueron enviados a comisiones sin que los legisladores posicionaran en tribuna, debido al ausentismo de 45 legisladores.

En su exposición, el PRI mencionó que diversos medios de comunicación dan cuenta de que hay indicios de la utilización de recursos de procedencia ilícita en la adquisición de un lote, construcción de una nave industrial y venta de un inmueble en el Parque Tecnológico Innovación de Querétaro.

“Estos actos son una clara transgresión a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, señaló.

También expuso que no es la primera ocasión en la que Anaya se ve involucrado con posibles desvíos de recursos públicos, actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, por ello consideró que es necesario realizar las investigaciones correspondientes”.

El PAN resaltó que en la Cuenta Pública 2015, presentada por la ASF, se encontraron presuntos desvíos de recursos públicos en la Sedesol, presuntamente durante la gestión de Meade.

“Los voceros de Meade han hecho lo imposible por evitar que se hable de dicho informe. No es casualidad que el día en que se presentó, empezaron los ataques a los opositores. No es casual que se inventen cortinas de humo, porque lo que en realidad quieren los priistas es que no se conozcan los resultados del órgano fiscalizador”.

Por ello, pidieron cuentas de qué ha pasado con las denuncias sobre las responsabilidades observadas hace tres años, cuando el precandidato priista era titular de la Secretaría de Desarrollo Social.