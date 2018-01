'El Bronco' se disculpa por chapulineo

Monterrey

El aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez, pidió disculpas al pueblo de Nuevo León por chapulinear, ya que había prometido no hacerlo.

Al evento denominado Campanas a La Victoria, al que acudieron ciudadanos de distintas partes del estado, acarreados y empleados del gobierno, además de contingentes de Coahuila, Tamaulipas y Nayarit.

TE RECOMENDAMOS: Arranca Bronco campaña ilegamente, acusa MC

“Le quiero pedir una disculpa al pueblo de Nuevo León, yo dije que no iba a chapulinear y asumo esa responsabilidad, pero voy a buscar la libertad de los mexicanos y quiero que me den permiso, deseo que me den permiso, quiero ir a la adversidad, quiero ir a generar conciencias en este México que necesita de eso.

“Yo no sé si lo logre, no sé si pueda llegar, porque para mí la vida es aquí y ahora, no existe mañana para mí por las adversidades que yo he vivido”, dijo en su primer evento de precampaña.

Aunque el evento iniciaría a las 12:00, la gente fue convocada a las 11:00, la mayoría llegaron en vehículo particular y otros en menos cantidad, en camiones de rutas urbanas.

Desde esa hora un dueto de música norteña amenizó el acto mientras que en pantallas se mostraban imágenes en vivo del recorrido de Jaime Rodríguez, quien circulaba rumbo a la Arena Monterrey en su camioneta Cherokee, procedente de García, a la cabeza de una caravana integrada por motociclistas.

Rodríguez Calderón llegó al lugar con cerca de una hora de retraso, es decir, a las 13:00 y un comediante que fungía como voz del evento, le dio la bienvenida, para luego dar paso a la participación de un performance que consistía en que varios hombres vestidos de negro portaban una esfera grande en la cabeza con los logotipos de los partidos políticos y uno más del INE, quienes daban a entender que los institutos políticos están en contubernio y que sólo un candidato independiente podría acabar con esas componendas.

En el acto también participó otro comediante quien hace el papel de “El Bronco” o “El tronco”, quien desenmascara a los partidos políticos y al INE.

En este evento algunos aspirantes como es el caso del precandidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, el ex priista, Daniel Torres, subió al escenario a cantar junto con su hijo, Gabriel, una canción que interpretaron de manera emotiva y que le compusieron para su campaña, en caso de que la logre.

La precandidata independiente a la alcaldía de Santa Catarina, María Teresa Martínez, suegra del precandidato presidencial, también tuvo sus acarreados, que no pararon de gritar consignas a favor de ella y de su yerno.

Al acto también acudieron, según Jaime Rodríguez; los precandidatos independientes, Aldo Fasci Zuazua, a la alcaldía de Monterrey; Américo Garza, a la alcaldía de Juárez; Pedro Casas, actual alcalde y quien buscará reelegirse por la vía independiente; Carlos Guevara, a la alcaldía de García.

Alrededor de las 15:00, con unas campanadas que dio el aspirante y su familia, concluyó el primer evento de arranque de precampaña.