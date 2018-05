AMLO: Menos Teletón y más responsabilidad del Estado

Ciudad de México

1. Según su punto de vista, ¿cuál es la principal problemática en torno a la discapacidad?

Los indicadores socioeconómicos de nuestro país son reflejo de un modelo de desarrollo fracturado, no solo por su incapacidad de generar crecimiento económico con equidad, sino, por su renuncia a garantizar condiciones de inclusión plena de quienes son más vulnerables.

Vivir con alguna discapacidad representa enormes dificultades y obstáculos: desde las barreras físicas hasta las culturales e institucionales, las cuales impiden el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la Constitución.

Nuestro diagnóstico es:

La incompetencia u omisión de los servidores públicos responsables de aplicar la normatividad establecida en el respectivo órgano administrativo: la CNDH, el organismo encargado de monitorear la correcta aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (instrumento aprobado por la ONU el 13 de diciembre de 2006 entrando en vigor el 3 de mayo de 2008); designado para dicha tarea desde el año 2011 a la fecha, según datos de la misma institución pública, no llegan ni a 50 quejas atendidas de manera particular. En el ámbito nacional ha sido inexistente su interés para señalar la ineficiencia de las políticas públicas dispuestas en el programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad 2013-2018. Se destaca que esta institución garante forma parte de la junta de gobierno del organismo que el estado mexicano dispuso para la aplicación de la convención en cuestión. La inaplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, concerniente en la integración de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, organismo que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la Ley de mérito y demás ordenamientos. Este organismo descentralizado no ha sido llamado a cuenta por el congreso de la unión, no ha cumplido con lo dispuesto Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que en su competencia le mandata. La secretaría de la función pública no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las inobservancias en las que ha incurrido el CONADIS respecto a sus responsabilidades administrativas. El CONADIS tampoco ha sido sujeto de revisión y diagnóstico de la Auditoria Superior de la Federación pese a las inconsistencias en sus informes de los recursos etiquetados que maneja, los cuales le han sido dispuestos para el cumplimiento de su objeto. Más aún cuando en la presente administración este organismo ha acumulado diversos juicios y sentencias en su contra en el ámbito laboral y administrativo. Algunas de estas sentencias todavía serán sujetas del análisis de su legal cumplimiento. La inaplicación del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2013, mismo que en su segundo transitorio dispone: "La Secretaría de Desarrollo Social, en términos de lo dispuesto en el Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, llevará a cabo la integración de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad". Hasta el día de hoy, este acto, no ha sucedido, cosa que ha dejado sin el uso de la voz y su derecho a voto a la representación social de las personas con discapacidad a través de su mecanismo reconocido en la ley de mérito –ASAMBLEA CONSULTIVA- acto que fue reclamado mediante juicio de amparo 2007/2015 sentencia que favoreció al quejoso.

¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar en este sentido?

La Asociación Armando un Camino de Vida, A.C. me ha propuesto y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento.

También es necesario que se actúe y que todas las leyes, los acuerdos internacionales que se expresan en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por parte de la ONU y que están firmadas por nuestro país, se lleven a cabo y que los tres órdenes de gobierno acaten y respeten lo que está plasmado en las leyes y decretos. La sociedad ya está harta de vivir en el país de la simulación y sobre todo que siempre están los dados cargados en contra de los más pobres, los más vulnerables, las personas discapacitadas.

Conforme a la problemática arriba plantada se hace necesario lo siguiente:

Resulta relevante la consideración de los cuatro puntos anteriores para que las PcD y los organismos que las representan logren hacer valer de derecho y así sumarse para garantizar su participación en la acción del nuevo gobierno que implementará un sistema democrático y comprometido con este sector tan vulnerable.

Mi gobierno considerará el desarrollo de una infraestructura que haga efectivos los canales de información pública en los formatos contemplados en la convención y demás aplicaciones que se puedan desarrollar a las ya existentes; garantizando así el acceso a su desarrollo de las PcD en el marco de mi gobierno.

¿Para cambiar el asistencialismo por el ejercicio pleno de derechos?

En mi opinión, México no puede seguir por la ruta que va en materia política social. Por ejemplo, se dejó de asumir la relevancia y centralidad que tiene la política de asistencia social, entendida como el conjunto de servicios del Estado para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social.

Se asumió que con el simple hecho de hablar de personas con capacidades diferentes y construir "teletones" por todos lados se resolvería el problema, y la evidencia muestra que no es así, y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos, con especial énfasis y rapidez, a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja y marginación.

Se deben adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. También tendrán una pensión similar a los adultos mayores todas las personas con discapacidad que no puedan desempeñar alguna actividad productiva

Respecto de cómo cambiar el asistencialismo por el ejercicio pleno de derechos eso será parte de mi gobierno en un programa ascendente de corto, mediano y largo plazo, ya que es sabido que no se puede evaluar a todas las PcD y a todas las discapacidades de manera universal y en estricto apego a los siguientes estándares: marginación, pobreza, discriminación, falta de oportunidades y analfabetismo. En suma, todo el rezago social en el que se encuentra este sector, y por eso mi gobierno ejecutará políticas públicas generales y focalizadas; impulsando el protagonismo de las PcD en los asuntos públicos de la nación.

2. ¿Está su campaña abierta para PcD?

Totalmente. Mi campaña es inclusiva como lo será mi gobierno. Quiero comentarles que están contemplados candidatos y candidatas plurinominales con alguna discapacidad para que puedan defender los principios de MORENA mismos que están alineados con los derechos de los más pobres de nuestro país y justamente a favor de las personas con discapacidad que representa a la población más vulnerable, más marginada e invisible para la economía neoliberal que hoy está presente en México.

¿Su sitio de internet es accesible para personas ciegas o con debilidad visual que usan lectores de pantalla?

Estamos trabajando en eso.

¿Sus videos tienen subtítulos y un recuadro adecuado con un intérprete certificado en Lengua de Señas Mexicana?

Sí.

¿Sus eventos y reuniones son accesibles para personas con discapacidad motriz en entradas y cuentan con baños accesibles?

Procuramos que todos los edificios en los que hacemos eventos cumplan con la normatividad.

¿Tienen servicio de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana?

Sí, en la mayoría de los contenidos.

¿Ha hecho alguna publicación de sus propuestas en macrotipos, Braille y lectura Fácil? Si no es así, ¿piensa hacerlo?

Sí, es una buena idea... (falta completar)

3. ¿Hay en su equipo de campaña alguna PcD?

Colaboran con mi coordinadora de campaña dos personas con discapacidad: uno en la logística y otro asesorando en materia de inclusión social y derechos humanos de las personas con discapacidad.

¿Incorporaría en su futuro gabinete a alguna PcD?

Está considerada la creación del Instituto Nacional de Atención a la Discapacidad para que coordine con el sistema DIF y la sociedad civil. Todas las acciones políticas y decretos que rescatan de la vulnerabilidad a las personas con discapacidad, precisamente para que sean cristalizados en la realidad y no como ahora que solo son un conjunto de leyes y decretos bien redactados pero que no se aplican y dejan sin apoyos y oportunidades al segmento de la población más desvalida, que en nuestro país representa alrededor del 10% y con una tendencia a crecer por la ampliación de la población de mayor edad y por la violencia que los regímenes del PRIAN han generado en México por su corrupción, el contubernio con la delincuencia organizada y la falta de una política social real y verdadera a favor de la población marginada y vulnerable de la sociedad mexicana.

¿En qué puesto?

A nivel de directora o director general del Instituto de Atención a la Discapacidad

4. ¿Qué hizo por las personas con discapacidad en su- o sus- cargos públicos previos?

La creación de la Dirección Ejecutiva de apoyo a Personas con Discapacidad al interior de la dirección general del DIF, tal dirección fungió como una Unidad de Secretariado Técnico del Consejo promotor para coordinar las acciones desprendidas de los acuerdos del consejo. Se transversalizó el tema de la discapacidad en los distintos entes públicos de la administración del D.F. Es relevante precisar que en dicho consejo promotor participaron las asociaciones civiles inmersas en los diversos temas derivados en las mesas de trabajo y que gracias a la participación y aprobación de las asociaciones integrantes del consejo promotor se lograron también acciones:

I) El establecimiento del programa de apoyo económico para las personas con discapacidad con criterio de prioridad por considerarse una situación de emergencia a su situación de alta marginalidad precisando que en esos tiempos el enfoque con el que se puso en marcha dicho programa es distinto al de hoy día gracias a la convención.

II) Durante mi administración en DIF D.F. fue una institución protagónica e innovadora de múltiples servicios y acciones en favor del sector de PcD mediante la creación de: las Unidades Básicas de Rehabilitación, reconocimiento y credencialización que les da acceso a las PcD a diversos beneficios y trámites de la administración pública del DF, la gratuidad en el transporte público, el fortalecimiento el banco de ortesis y prótesis, ayudas técnicas y medicamentos restringidos mediante donación, promoción del deporte adaptado de carácter recreativo y competitivo y estímulo económico para estos últimos fueron sobresalientes a nivel nacional, también la apertura de casas hogar y albergues para personas con discapacidad en estado de abandono mediante convenios con diversas organizaciones civiles-algunas de estas aún vigentes.

III) Se puso en marcha la adecuación de espacios públicos, rutas accesibles, rampas, y eliminación de obstáculos; así como campañas de concientización para el respeto de los espacios reservados para las PcD.

IV) La primera ruta de autobuses (RTP) adaptados para personas con discapacidad.

Es de destacar que durante mi gobierno y hasta el día de hoy varios de estos programas siguen vigentes: incrementándose y fortaleciéndose. Si bien es verdad que han sido insuficientes por eso mismo deberán ser revisados y mejorados para homologarlos a nivel federal.

Establecí, también, la pensión para los adultos mayores.

5. A pesar de la reciente reforma educativa, aún solo la mitad de los niños con discapacidad asiste a la escuela y una pequeña minoría logra cumplir con la educación básica. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido?

Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad. En este contexto, hay que destacar la importancia de la educación inclusiva.

¿Y para garantizar el acceso a la salud para PcD?

Establecer la seguridad social universal para discapacitados, los medicamentos y servicios en consultorios deben ser gratuitos. Debe haber clínicas y hospitales públicos, desde primer nivel hasta en medicina especializada. Proporcionar una rehabilitación pertinente y gratuita, proporcionar gratuitamente cirugías, aparatos ortopédicos y prótesis necesarias para las personas discapacitadas.

6. En su plataforma, ¿contempla algún plan para impulsar que las PcD tengan trabajos, carreras y comiencen sus propios negocios sin discriminación?

Desde luego, darles seguimiento a las exenciones fiscales establecidas por el SAT de la SHyCP para favoreces la contratación de personas con discapacidad, brindar cursos gratuitos de capacitación para el empleo, otorgar en los casos que proceda, una PcD a las personas con discapacidad para facilitar su contratación y establecer una bolsa de trabajo para personas discapacitadas que coordine esfuerzos con el sector empresarial para brindar empleo a personas con discapacidad.

Establecer un plan de educación continua en línea y que las personas con discapacidad puedan concluir su preparación profesional para contratarse en el mercado laboral. Ofrecer financiamiento a través de NAFIN al establecimiento de pequeñas empresas que puedan atender las personas con discapacidad y con el asesoramiento de personal que colabore en este proyecto.

Así como fortalecer otros programas de acceso al empleo y establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso. Cabe destacar la importancia del acceso al empleo en el mercado de trabajo formal con el apoyo necesario.

Aunque en diversas leyes se contemplan estímulos, reconocimientos, distintivos, beneficios fiscales e integración al cuerpo laboral administrativo, en el sector privado tales acciones no se han materializado en forma significativa. También vale destacar que el gobierno federal no ha cumplido con su cuota laboral como está dispuesto en la ley de la materia, tampoco las instituciones como lo fueron FONAES y ahora INADEM han logrado consolidar un modelo exitoso empresarial para las PcD.

Por otra parte, durante la reforma de telecomunicaciones de la presente administración pública se difundió que el uso del internet sería gratuito para las PcD como un derecho humano de acceso a la información.

Si la tiene, ¿en qué consiste?

Establecer un plan de educación continua en línea y que las personas con discapacidad puedan concluir su preparación profesional para contratarse en el mercado laboral. Ofrecer financiamiento a través de NAFIN al establecimiento de pequeñas empresas que puedan atender las personas con discapacidad y con el asesoramiento de personal que colabore en este proyecto.

Así como fortalecer otros programas de acceso al empleo y establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso. Cabe destacar la importancia del acceso al empleo en el mercado de trabajo formal con el apoyo necesario.

Con fundamento en lo anterior durante mi gobierno se impulsará la plataforma digital que proporcione la información inteligente útil y actualizada que sirva al sector con discapacidad y a sus afectados colaterales para que mediante la globalización digital mi gobierno establezca diversos espacios laborales, tales como call center, información turística, adquisición de productos y servicios públicos mediante comunicación directa y de relevo para las personas sordas, así como información de transporte accesible y demás que surjan con el desarrollo de la tecnología.

Para la ejecución del concepto antes mencionado en mi gobierno se implementará la capacitación a las PcD para el manejo y dominio de las diversas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s).

Durante mi gobierno se promoverá el cambio de conciencia de la sociedad hacia las PcD transitando de una concepción de "carga social" a "socialmente útiles"; en función de ejes de acción determinantes como lo son el fortalecimiento e infraestructura social, el registro nacional de población de personas con discapacidad, el fortalecimiento y capacitación para el manejo de empresas protegidas por el gobierno que ya han sido modelos exitosos en otros países.

¿Contempla algún tipo de estímulo fiscal?

Efectivamente, existen disposiciones legales al respecto y la política económica que han seguido los secretarios de hacienda, de economía y del trabajo deja mucho rezago, apatía, corrupción, negligencia y una verdadera ineptitud y falta de voluntad por atender a las personas con alguna discapacidad y que se pueden integrar al mercado laboral, pero ha faltado difusión de estas leyes y decretos que exentan a las empresas de pagos de impuestos por la contratación de personas discapacitadas y por hacer adecuaciones en sus empresas para facilitar el trabajo de las personas discapacitadas, destruyendo el objetivo de equidad y de mayor inclusión que tiene esta población marginada. Haré que se cumpla la ley y que operen estos decretos y se supervisará su cumplimiento por parte del SAT, que debe promover en el sector empresarial estos beneficios para las PcD, además de facilitar el establecimiento de empresas con responsabilidad social y empresas de personas con discapacidad.

En mi gobierno las PcD los afectados colaterales estarán contemplados para que de manera conjunta y colectiva cuenten con capital semilla y capacitación para el manejo en el amplio universo del mercado laboral, en donde mi gobierno tomará acciones determinantes para que también este sector tan vulnerable forme parte del producto interno bruto del país, así como de otras políticas financieras que en mi gobierno se establezca.

7. Sólo 40 por ciento de los edificios del gobierno federal y las páginas de dos instituciones (IMSS y CONAPRED) tienen páginas web 100 por ciento accesibles, ¿qué haría para revertir estas cifras?

Este aspecto ya está contemplado, pero no solo esto, sino que se supervisará que todos los edificios públicos sean oficiales o del sector privado cuenten con la accesibilidad necesaria como rampas, puentes, elevadores, estacionamientos y todo lo necesario para que las personas con discapacidad puedan transitar como cualquier otra persona.

8. Las PcD son dos veces más propensas a ser víctimas del crimen; las mujeres con discapacidad sufren el doble de violencia de género. ¿Tiene alguna propuesta para abordar los problemas de adecuaciones en el sistema de justicia para que las PcD accedan a la justicia?

Ahora como parte de los derechos humanos se habla de atención a víctimas de la violencia, pero como ocurre con todo en los gobiernos del PRIAN es pura simulación me han informado que en toda la provincia del país no se atiende a las víctimas de la violencia, en particular porque alegan no tener recursos, no existen los encargados de estas oficinas y porque no les interesa hacer esta tarea. Yo voy a poner solución a esta situación, pero no solo para víctimas, mujeres con discapacidad, sino a todas las mujeres que son abusadas, golpeadas y maltratadas en México.

En mi gobierno se atenderá de manera prioritaria el acceso a la justicia de toda la población y principalmente a los grupos vulnerables considerando que el protocolo de actuación para la impartición de justicia elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé la aplicación de los ajustes razonables para cualquier tipo de discapacidad, sin embargo en mi gobierno se tendrá principal atención de la difusión, actualización y seguimiento, a través de las instituciones ya dispuestas para este fin tales como CONAPRED, CNDH, Poder Judicial y en estricta colaboración con los mecanismos de participación social reconocidos por la normatividad aplicable de la nación.

9. Las familias que tienen una persona con discapacidad necesitan también apoyos y capacitación; algunos de sus integrantes (sobre todo mujeres y jóvenes) dejan de ser productivos o de estudiar por atenderlos. ¿Tiene alguna propuesta para garantizar el cuidado de las PcD, con respeto a su voluntad, y apoyo a sus familias?

Sí, está en proyecto que conjuntamente con el DIF, el INADIS (sic) y la sociedad civil, sean instituidos una serie de mecanismos para atender este problema como serían guarderías, estancias, la capacitación, escuelas y otros especialmente para personas con discapacidad.





>>>>SOBRE LO PERSONAL:

10. ¿Cuál es su relación más cercana con una PcD? ¿Cómo lo ha vivido y cuáles son las barreras a las que se ha enfrentado o visto que se enfrentan? ¿Qué reflexión le ha provocado esto?

(No contestó)

11. Cómo completaría estas frases:

-Las personas con discapacidad no pueden... quedar en el olvido, no son invisibles, son seres humanos con plenos derechos y requieren mayor atención. Mi gobierno, de cara y acompañado por el pueblo será totalmente incluyente y verá por la superación de la pobreza sobre todo de la población más vulnerable que son las personas con discapacidad.

-Las personas con discapacidad son... Las personas con discapacidades son una minoría importante y aunque sus derechos están consagrados en la Constitución, estos no siempre se tienen en cuenta, muchos de ellos son segregados o ignorados.

Las personas con discapacidad son más pobres por que el resto por que son discriminadas. Hay que decirlo y reconocerlo así, llanamente, porque de otro modo vamos a seguir creyendo, como sociedad, que con eufemismos vamos a revertir a la exclusión y la discriminación.

Un sector de atención prioritaria de la administración pública para la adecuada toma de decisiones y planteamientos de la política pública y durante mi gobierno esta población será protagonista en el desarrollo económico y de salud.

-Las personas con discapacidad deberían... Integrarse en todos los aspectos de la vida, como en el campo educativo, cultural, laboral y social, es muy importante. Los discapacitados tienen derecho a la educación, a ingresar a una institución educativa o acceder al empleo.

Ser tratados de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es una herramienta útil para la implementación de los derechos de las personas con discapacidad, protegidos por la Convención, particularmente si se utilizan indicadores basados en los derechos humanos. Además quiero asegurarles que vamos a estar trabajando con ustedes, conociendo el papel central de la sociedad civil en el progreso histórico de estos derechos.

Deberían de consolidar su participación mediante mecanismos de representatividad nacional al amparo de la soberanía descrita en nuestra Constitución Política, además de fortalecerse como entes independientes a los tres niveles de gobierno para garantizar el equilibrio de fuerzas, así como la observancia del buen desempeño de los servidores públicos a cargo de las instituciones.

12. Si hubiera tenido alguna discapacidad, ¿cómo se imagina que hubiera sido tu vida?

No hubiera podido estudiar. Mi proyecto de vida se habría visto truncado.









