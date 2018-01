Mikel suma a su campaña a 50 ex panistas y ex perredistas

Ciudad de México

El precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, presentó a 50 ex perredistas y ex panistas que se unirán a su equipo de campaña, a quienes definió como gente "con trayectoria, que ha dado buenos resultados y tienen un gran prestigio".

TE RECOMENDAMOS: Xóchitl Gálvez dice no a Morena

En conferencia de prensa, el aspirante presentó a la ex jefa delegacional de Magdalena Contreras por el PRD y ex militante de Morena, Leticia Quezada, así como al ex diputado federal perredista, Agustín Torres Pérez, quienes serán los encargados de realizar trabajo territorial.

Resaltó que estos personajes políticos se comprometieron con proyectos, por lo que descartó que estén buscando algún cargo político.

"Vamos por un equipo de proyecto y no de espacios o cuotas. Aquí hay trayectorias, resultados y hay común denominador llamado prestigio. Estamos sumando y multiplicando esfuerzos", señaló.

Quezada dijo que se incorpora a este proyecto porque "la izquierda mezquina y radical está terminando con la capital", y presumió que con 25 años de trayectoria posicionará a Arriola para lograr que sea el próximo jefe de Gobierno.

TE RECOMENDAMOS: "No traicioné a nadie": Leticia Quezada



Agregó que abandonó las filas de Morena porque hicieron a un lado a líderes con gran experiencia y privilegiaron a "jóvenes inexpertos", además resaltó que otro factor fue que Andrés Manuel López Obrador no apoyó a Ricardo Monreal para la Jefatura de Gobierno.

Otros que se sumaron son: Miguel Ángel Cámara, ex delegado de Xochimilco por el PRD; Teresa Ramírez, ex diputada local; Elvira Murillo, ex diputada local; Silvia Pérez Ceballos, ex diputada federal por el PAN; entre otros.





IRH