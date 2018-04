En lugar de cortar manos, Meade propone Código Penal Único

Torreón, Coahuila

El candidato a la presidencia de México por la coalición Todos por México PRI-PVEM-PNA, José Antonio Meade Kuribreña en su visita a Coahuila, aseguró que ejercicios como el debate presidencial ayudan a que el ciudadano conozca más de fondo a los candidatos.

En entrevista con Ángel Carrillo, conductor de Telediario, el candidato habló sobre su trabajo, señalando que ya ha sido auditado y revisado en diferentes ocasiones y asegura no estar involucrado en escándalos en términos de corrupción e impunidad.

“Soy un agente que ha sido auditado y cuya vida ha sido revisada. Creo que eso me acredita hoy con legitimidad para pedir que se me tenga confianza. Eso me tiene contento, orgulloso y confiado”.

"Respecto a la revocación de mandato cada dos años creo que la gente ya está cansada de que le invirtamos tanto a los procesos electorales”.



Sobre los temas abordados en el primer debate presidencial, respecto a opciones no legisladas como la revocación de mandato y las segundas vueltas de elecciones, José Antonio Meade reiteró su postura.

“La segunda vuelta creo que es una muy buena idea, sí le ayudaría al país con un pacto también donde se involucre al legislativo".

En el tema de seguridad mostró tres ejes para sobrellevarlo, Prevención, para recuperar espacios públicos y reconstrucción de las comunidades y los valores de familia.

Disuasión, para lo que implica presencia policial y militar y el Combate a la impunidad, labor que dice estar trunca, es la parte de que los actos tengan consecuencias.

Propone un Código Penal Único para que en todo el país se actúe de manera similar, aunque sea en los delitos más comunes o que más afectan a los mexicanos, una opción que señala ser mejor, que cortar manos o amnistías como dice lo mencionan sus contrincantes a la presidencia.

En la entrevista fue inevitable hablar del candidato a vencer, Andrés Manuel López Obrador, del que Meade Kuribreña señaló como quien no ha podido demostrar sus patrimonios inmobiliarios, lo cual representa una falta ante la sociedad.

“Andrés Manuel, en un ejercicio sencillo como presentar la 3de3 no transparenta siquiera departamentos que siguen estando a su nombre en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Es otro candidato que batalla por explicar sus propiedades inmobiliarias”.