Gandallas no deben llegar a boleta electoral: Kumamoto

Ciudad de México

El candidato independiente al Senado, Pedro Kumamoto, consideró que "los gandallas no deben llegar a la boleta" electoral.

Sin dar nombres, Kumamoto dijo que "la voluntad popular no es la que está permitiendo que el día de hoy existan ciertas candidaturas," sino el tribunal.

En entrevista con Sergio Gómez para MILENIO Televisión, Kumamoto dijo que no sólo hubo un candidato que intentó hacer "trampa" en la recolección de firmas y destacó que no era imposible conseguir apoyos de forma legal.

TE RECOMENDAMOS: Hubo independientes que jugaron con trampa: INE

"Hay mucho, no solamente uno, o dos, hay muchas personas que intentaron clonar firmas y agarrar padrones electorales; yo no lo personalizo porque como pudimos ver hubo muchísimas personas que quisieron hacer trampa. Está el caso de María de Jesús Patricio que logró que nueve de cada diez firmas fueran válidas, entonces no era imposible que una persona intentara recolectar firmas correctamente", dijo el candidato independiente.

Tras la decisión del Tribunal Electoral de aprobar la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, Kumamoto informó que incluirá en sus propuestas para el Senado una reforma de ley al artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La modificación contempla que para que un aspirante pueda registrar una candidaturam cuando menos el 85% de sus apoyos ciudadanos deberán ser válidos y que sea el INE quien valide las firmas.

Sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de darle a Jaime Rodríguez Calderón un espacio en la boleta, esto es lo que pensamos y proponemos. #QueLoHaganMejorpic.twitter.com/hx9lVTWWjU — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) 10 de abril de 2018

AA