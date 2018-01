Ferriz acusa que ofrecieron venderle credenciales del INE

Ciudad de México

El aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, denunció que han intentado venderle hasta un millón de credenciales del INE para alcanzar las firmas necesarias que le permitan estar en la boleta electoral el 1 de julio.

Explicó que unas personas le ofrecieron vender un paquete de credenciales por 8 pesos cada una y acusó a los aspirantes Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter de sí adquirirlos.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' es un proyecto de Los Pinos: Ferriz de Con

"Tienen las listas, pero no tienen las fotos, no tienen la forma de poner a la persona"



"(Ofrecieron) un paquete de un millón de credenciales, entonces investigamos y dijimos 'oye, dame prueba de verdad y consigue mi credencial de elector, y si consigues mi credencial de elector dentro de tu paquete, quiere decir que va'", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Relató que, efectivamente, las personas consiguieron credenciales de elector de Alberto García y Sigfrido Federico Torres, dos de sus colaboradores más cercanos, y aunque éstas tenían los datos personales correctos de ambas personas, las fotografías no correspondían.

"Tienen las listas, pero no tienen las fotos, no tienen la forma de poner a la persona", dijo y, sobre el costo del paquete de credenciales, detalló que "el mercado es precioso, primero nos pedían 8 pesos (por cada una), una módica cifra, son 8 millones de pesos, después nos fueron bajando la cifra hasta 3 pesos. En el momento que pasó esto le dijimos que no le vamos a entrar".

El ex periodista acusó a los aspirantes Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter de sí comprar los paquetes de credenciales.

TE RECOMENDAMOS: Marichuy supera a Ferriz de Con en recolección de firmas

"Margarita, El Bronco y Armando Ríos en el mismo saco"

-Lo que estás diciendo es que están haciendo trampa.

"Los tres"



"Margarita, El Bronco y Armando Ríos en el mismo saco. El Bronco se lleva cardex y formatos de gente en Nuevo León, en paquetes de esto, ya es lo menos. Margarita se queda con parte del padrón del PAN", afirmó.

-Lo que estás diciendo es que están haciendo trampa, se le cuestionó.

"Los tres".

En el último corte del Instituto Nacional Electoral, Pedro Ferriz de Con suma 123 mil 341 firmas recabadas.

TE RECOMENDAMOS: Reunir firmas no es carrera, es alcanzar la cifra: Ferriz de Con

Le anteceden Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, con un millón 471 mil 781 firmas; Margarita Zavala suma 970 mil 379; seguida de Armando Ríos Piter con 804 mil 385; Edgar Portillo, alcanza las 321 mil 959; y María de Jesús Patricio con 142 mil 673 firmas.

Los aspirantes a una candidatura ciudadana para la Presidencia de la República deben reunir 866 mil 593 firmas para aparecer en la boleta el domingo 1 de julio.





ALEC