Partidos e independientes se enfrentan en el INE

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral sancionó en total con dos millones de pesos al PAN, el PRI, Morena y Nueva Alianza por su intención de “inflar el padrón” y afiliar indebidamente a 54 personas.

La sanción derivó en un cruce de acusaciones entre partidos y representantes de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, quienes pidieron sanciones penales y administrativas a los partidos, quienes respondieron con acusaciones por las firmas “balines”.

El representante de El Bronco, Javier Náñez, calificó como deplorables las prácticas de los partidos y reclamó que no se haya dado vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) como sí sucedió con el caso de las candidaturas independientes.

Ante ello, el representante del Partido Verde, Jorge Herrera dijo que “hubo más firmas balines” de El Bronco que afiliaciones indebidas a los partidos políticos y reclamó el tono beligerante y estridente del representante del neoleonés.

Por parte de Nueva Alianza, Marco Macías, expresó que “debería darle más vergüenza el no haber juntado las firmas necesarias para poder participar”.

Fernanda Caso, la representante de Margarita Zavala, dijo que es responsabilidad del INE iniciar investigaciones contra los partidos políticos por afiliaciones indebidas, lo cual detonó la respuesta de los consejeros Marco Baños y Lorenzo Córdova, quienes negaron que la autoridad electoral hayan dejado pasar conductas ilegales de los partidos.

“Comprendo y entiendo pero no acompaño las enjundiosas intervenciones de los representantes de la candidata independiente y del candidato independiente, particularmente en el sentido de que estamos aplicando como autoridad electoral raseros distintos. Eso no puedo aceptarlo porque no es cierto”, expresó Córdova, quien además advirtió que a diferencia de lo que sucede con la identidad de quienes apoyaron esas candidaturas sin partido, los padrones de militantes de los partidos políticos, son públicos.