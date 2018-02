Candidatos de Edomex no han solicitado seguridad especial

Toluca

El Secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, refirió que Francisco Rojas San Román, aspirante a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, evoluciona favorablemente después de ser agredido la medianoche del sábado.

Aseguró que en este momento ninguno de los partidos políticos se ha dirigido al gobierno estatal para solicitar seguridad.

"De cualquier manera la Secretaría de Seguridad está atenta para ofrecer atención en los casos que se necesite. Rojas San Román se encuentra estable después de ser operado, aunque su cuñada está un poco más delicada".

La Fiscalía General de Justicia –dijo- es la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y hasta el momento ningún candidato ha expresado inquietudes en materia de seguridad.

"Este hecho lo lamentamos profundamente, lo reprobamos de manera tajante, pero ningún candidato lo ha solicitado".

Enfatizó que esperarán a tener más elementos y que la Fiscalía establezca una línea de investigación clara para saber exactamente de qué se trata y por qué se dio.

"Hasta el momento no lo sabemos, no podría adelantar porque no tenemos los elementos necesarios para decir cuál fue el móvil del atentado".





En entrevista tras la promulgación del Bando de Policía y Buen Gobierno de Toluca, señaló que están en permanente contacto con todos los partidos políticos y el Instituto Electoral del estado de México (IEEM), quien llamará a la mesa política, "nosotros tenemos un dialogo permanente, constante y cotidiano con todos los partidos; y no tenemos ningún reporte en términos de alteración del proceso electoral".

También –mencionó- ha estado en comunicación con el Instituto Nacional de Elecciones (INE) y en los próximos días tendrán una reunión con todas las autoridades en materia de seguridad para garantizar elecciones transparentes.

"La reunión con autoridades estatales y federales es para brindarles las garantías necesarias para que hagan de manera adecuada su trabajo".

El funcionario recalcó que cuentan con una serie de acciones importantes en materia de seguridad y se están llevando a cabo a través de la propia Secretaría.

Subrayó que no ha habido una limpia al interior de la corporación sino retiros voluntarios.

"Hay policías que tienen un tiempo razonable o buscaron un retiro y se están aplicando los exámenes de control y confianza y es un proceso de renovación de los mandos de la policía".

LC