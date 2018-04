El dúo del verde para busca legislar en el Senado

Guadalajara

Una fórmula fuerte, de confianza y limpia en cuanto a su trayectoria individual, es como se consideran Arturo Jehman Zetina y Leonor Ceballos González, candidatos del Partido Verde Ecologista de México al Senado de la República por Jalisco.



Ninguno de los dos había participado en la política con anterioridad; no obstante, consideran que lo importante para desempeñar una buena labor como servidor público depende mucho más del compromiso que puedan tener con la gente, con el estado que representan y con el país. Algo que además, aseguran, no les falta.



Leonor y Arturo aspiran a llegar al Senado de la República con la firme intención de poner a la Cámara Alta verdaderamente al servicio de los ciudadanos, y desde la misma contribuir a construir mejores condiciones para Jalisco como representantes del mismo, pero también consideran que pueden ayudar a tener un mejor país en general.



En entrevista con MILENIO JALISCO, señalaron que la fórmula que conforman coincide con la ideología del Partido Verde, pero además explicaron que a lo largo de su trayectoria profesional se convirtieron en expertos en temas que hoy son primordiales en la agenda pública de Jalisco y México como lo es la seguridad pública y el medio ambiente.

Jalisco en el país



El estado es un referente mundial de México que debe alcanzar su verdadero potencial



Desde la perspectiva de esta fórmula de candidatos del Verde al Senado, Jalisco se ha consolidado como uno de los estados que mayor inversión extranjera atrae, aunque creen también que su potencial no ha sido explotado de acuerdo a sus posibilidades. Entre su carpeta de propuestas se encuentra el generar mejores condiciones para la inversión privada, como el que se puedan agilizar los trámites y los procesos fiscales para la industria, es decir, reducir la burocracia para que la inversión privada encuentre mayor atractivo en la entidad.



Consideran que Jalisco es un referente mundial de México porque "en el extranjero cuando piensan en México, a la mente se les viene el mariachi, el tequila" además de que cuenta con el tercer aeropuerto más importante del país, y esos son elementos que se deben aprovechar al máximo para atraer más turismo y posicionar en mayores partes del mundo la marca del estado.



Desde el Senado también se puede promover e impulsar la preservación de la diversidad que tiene la entidad, entre la que los candidatos destacan que se trata de un territorio rico en biodiversidad, con especies endémicas que junto a su simbología, convierten a Jalisco en uno de los mejores y más atractivos destinos para propios y extraños.

Relación internacional y Estados Unidos



La revisión de tratados comerciales no se debe limitar a TLCAN, hay que ir más allá

En el ámbito internacional, Arturo y Leonor creen que desde el Senado se pueden generar las condiciones para que el país pueda emerger como la potencia mundial que de acuerdo a sus características tiene la capacidad de ser.



Señalan además que la postura de México en el tema internacional en cuanto a las relaciones con otros países, debe ser siempre de cordialidad y equilibrada; por ello es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se debe de condicionar a la conveniencia de una nación, sino que se debe resolver de una manera que convenga a todos. Insistieron en que además del TLCAN, se deben de revisar todos los tratados de comercio que existen con otras potencias económicas mundiales y además generar nuevos acuerdos que amplíen la visión comercial de nuestro país



Otro de los documentos que se tiene que poner bajo la lupa desde el Senado, según los candidatos del Verde, es el Acuerdo de París, en el cual México se comprometió a reducir la emisión de gases invernadero, pues sostienen que nos encontramos en una etapa crucial para atender los problemas generados por el calentamiento global y todo aquello que a su vez da origen a este fenómeno.

Derechos humanos



Sostienen que se debe reformar el sistema de justicia



Los candidatos al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México, señalan que desde su visión, la mayoría de las violaciones cometidas en el territorio nacional a los derechos humanos, no son de "persona a persona", sino que en gran medida los abusos son cometidos por instituciones.



Lo anterior podría deberse a una inadecuada aplicación de justicia, por ello consideran que se debe reformar este sistema y se tiene que privilegiar la atención a las víctimas



Otro punto a destacar entre las propuestas de los del Verde, consiste en analizar las facultades de las comisiones defensoras de los Derechos Humanos, pues actualmente se han convertido en organismos que callan voces, puesto que una investigación a lo más que llega es a generar una recomendación hacia la autoridad, pero eso "ni cosquillas hace".



También consideran que en materia de derechos humanos uno de los puntos que se debe atender desde el Senado, y que prometen así hacerlo, es lo que corresponde a la contaminación del río Santiago, que se convirtió en un riesgo para la vida cuándo debería ser un espacio recreativo, una fuente de vida para el ganado y un espacio para la pesca y siembra.

Seguridad



Sacar al Ejército de las calles y mejorar las condiciones de las corporaciones policiacas en todos los sentidos



Para poder generar nuevas y mejores condiciones en materia de seguridad en el país, es necesario comenzar por mejorar las condiciones de las corporaciones policíacas tanto de manera económica como social, pero también fortalecer a las corporaciones con profesionalización y preparación con el manejo de nuevas tecnologías y todo lo que esté al alcance, para así poder hacer frente al crimen en todos sus modalidades, es lo que proponen Arturo y Leonor en caso de llegar al Senado.



Sobre la Ley de Seguridad Interior, mencionaron que su postura es clara y no existe debate al respecto, que está se debe erogar, simplemente porque a las fuerzas militares no les toca estar en las calles y hacerlo representa ponerlos a operar en algo distinto para lo que fueron creadas. Pero además, sostienen que conforme los militares se han involucrado en el patrullaje en las calles y en otras labores, los cuerpos de policía han entrado en un estado de confort que no conviene a nadie.



También indicaron que se deben de generar mejores modelos de educación en donde se rescate el respeto a la autoridad, de igual manera indicaron que se deben generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse en el ámbito deportivo y profesional, para de esa forma arrebatárselo a los grupos delictivos quién es actualmente son los que lo reclutan.

Arturo Jehman Zetina





Trayectoria militar de 47 años

Ingeniero en transmisiones militares

Licenciado en administración militar por la Escuela Superior de Guerra

Diplomado de Estado Mayor

Maestría en seguridad y defensa nacional

Le gusta el frontenis

Tiene gusto por el cine, en especial las películas de ciencia ficción y las que abordan temas de historia

En la música se considera versátil; le gusta escuchar de todo pero guarda especial cariño por lo contemporáneo a su juventud

La comida mexicana es su favorita, en especial la cocina de Oaxaca, Guerrero y Veracruz

Le gusta leer, en especial una obra del sociólogo, psicólogo, filósofo y humanista, Erich Fromm, El Arte de Amar, al cual considera que "con ese libro deberían enseñar en las escuelas".

Leonor Ceballos González





Tiene una licenciatura en trabajo social

Curso la maestría en desarrollo local y territorios

Durante dos meses estudio el desarrollo de una comunidad en China

Estuvo en el servicio público por 30 años. Laboró en la Procuraduría de Protección al Ambiente, en la Conafor y Semarnat

Es docente a nivel licenciatura

Cuando era joven fue deportista, incursionó en el lanzamiento de jabalina y de bala

Actualmente le gusta caminar como actividad recreativa

El cine documental es su favorito

Disfruta mucho de la comida, cuando viaja le gusta probar el platillo tradicional del lugar

En la música le gusta el corrido tradicional por su composición histórica

Le gusta leer; sus libros de cabecera son Gobierno de bienes comunes, y Manejo Holístico de Ecosistemas

Él en frases



"No pretendemos hacer carrera política; estamos respondiendo a una demanda y necesidad de la sociedad en cuanto a esa presencia de personas honradas, honestas, responsables que quieren servir"

"La verdad es que todo mundo está consciente de que las cosas están delicadas, muy complicadas, tenemos que hacer algo"

"En la medida en que el Ejército se ha abocado en el combate a la delincuencia, en esa misma medida los encargados de la seguridad pública se han sentado en un estado de confort"

Ella en frases



"Jalisco tiene todos los ecosistemas de México, tiene la denominación de origen del tequila, reservas de la biosfera de categoría mundial, yo creo que adorna mucho a México en general"

"Cuando una persona es atendida en todas sus necesidades laborales, es difícil que se corrompa, si lo pensamos en los policías, ellos deben tener las herramientas de vivienda, becas, buenos sueldos y difícilmente recibirá un pago fuera de su labor"

"Para cambiar las cosas se necesita la participación del ciudadano, entonces hay que generar esquemas que promuevan esa participación"