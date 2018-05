Hay falso debate en torno a reforma educativa: Panal

Ciudad de México

El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, aseguró que pretenden insertar una "discusión artificial" en torno a la Reforma Educativa, toda vez que las modificaciones están consumadas, por ello, consideró que los cuestionamientos a los candidatos presidenciales sobre el tema y las respuestas de los mismos no corresponden a la realidad.

"(Es) una discusión artificial, porque ya sucedió, lo que nosotros planteamos va más allá, lo planteamos en el mensaje de campaña, lo asumimos como compromiso, Nueva Alianza es el partido que mejor representa los intereses del magisterio", dijo en conferencia de prensa.

Luis Castro presentó la tercera fase de la campaña electoral de Nueva Alianza y dijo que la reforma garantiza la certeza laboral, la seguridad social y pugna por un mejor salario, pero además busca mejorar la educación con mejores maestros, bien remunerados.

"Estamos convencidos que nuevamente vamos a ser la diferencia en esta contienda electoral", dijo.

El líder partidista aseguró que van por nuevas legislaciones, entre ellas las reformas a la Ley del Servicio Profesional Docente, la creación de un instituto de formación, entre otros, todo enfocado a la mejora y corrección de la reforma.

Castro Obregón, dijo que los candidatos "cayeron en la trampa" del foro "10 por la Educación". "Estos cayeron en la trampa del foro, les cuestionaron y no supieron responder con fortuna, no llevaron su agenda. Cayeron en la agenda del foro de la sociedad civil y cayeron en la trampa, a nosotros no nos dictan la agenda educativa más que los estudiantes y las maestras y maestros", recalcó.

El líder partidista rechazó las llamadas 'campañas negras' y dijo que es contrastar ideas.

"En la campaña de Nueva Alianza siempre ha habido creatividad habido temas positivos. Siempre desde el 1 de 3 o del ya entendiste o quieres un discurso en fin siempre nos hemos caracterizado por buscar" subrayó.

En la tercera fase de la campaña tendrán una miniserie de tres capítulos para smartphone en la que se apoya una campaña política para exponer las dudas y los miedos que pueden existir al momento de tomar la decisión de por quién votar.









OVM