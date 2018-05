PAN denunciará actos anticipados de Patricia Durán

Naucalpan

El PAN de Naucalpan iniciará una demanda ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en contra de la candidata de Morena a la Presidencia Municipal, Patricia Durán Reveles, por actos anticipados de campaña y uso del equipamiento urbano para publicitarse, informó el dirigente del blanquiazul en la localidad, Luis Marrón Agustín.

El líder panista señaló que la candidata de Morena colocó lonas en el equipamiento urbano violentando la ley como lo marca el artículo 262 del Código Electoral del Estado de México, y además cometió actos anticipados de campaña, se informó en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Arranca diseño de rutas para trasladar paquetes electorales

Explicó que junto con personal del área jurídica del PAN, se realizó un recorrido en el cual se observaron al menos 100 lonas, por lo que se presentará una denuncia ante las autoridades electorales correspondientes.

Marrón Agustín exhortó a los partidos políticos y sus abanderados a respetar las leyes electorales, actuando conforme lo establecido en las mismas.

Sobre los supuestos actos anticipados de Alfredo Oropeza, en un acto panista en apoyo al candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, en avenida Lomas Verdes, señaló que no violó la ley, toda vez que no pidió el voto y no hizo proselitismo, sólo se tomó la foto, participó y saludó como panista.

LC