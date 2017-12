Propuestas de AMLO son viejas y fracasadas: PAN

Ciudad de México

El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, descalificó la propuesta del precandidato de la coalición "Juntos haremos historia" a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de echar abajo la reforma educativa, al sostener que se trata de un pacto con Elba Esther Gordillo para empoderarla nuevamente.

Zepeda señaló que el cambio propuesto por Obrador está repleto de ideas viejas y fracasadas, como lo son perdonar a los delincuentes, empoderar a la CNTE o pactar con Elba Esther Gordillo y tener a un "fiscal carnal" que no terminará con la corrupción.

De acuerdo con el sonorense, el ex líder de Morena está en el lado equivocado de las soluciones que México requiere ante los problemas de corrupción, violencia y educación, porque sus propuestas son saltos al pasado.

En el caso de las declaraciones hechas por el precandidato presidencial, de que si gana la Presidencia anulará la Reforma Educativa, el dirigente panista consideró que se trata de una amenaza.

"Todos sabemos de dónde proviene: a cambio del voto corporativo de la CNTE, a cambio de un pacto de apoyo mutuo con Elba Esther Gordillo, quien por lo visto está intentando una doble jugada", aseveró el dirigente albiazul, al agregar que López Obrador está dispuesto a condenar a los niños y jóvenes a un futuro sin oportunidades y con pobreza.

Damián Zepeda se refirió también a otras propuestas hechas por el aspirante de Morena en los últimos días, como dialogar con el narco y darle amnistía a la delincuencia organizada.

Consideró que se trata de una idea que hace 25 años fue implementada en Colombia y que resultó "en un terrible fracaso", pues incrementó la violencia. Diría que México necesita un cambio profundo, pero esas son iniciativas de un cambio repleto de ideas viejas y fracasadas.

"Perdonar a los delincuentes, además de ser un insulto a las víctimas de los delitos, no traerá paz a nuestro país. Empoderar a la CNTE o pactar con Elba Esther Gordillo no mejorará la educación. Tener a un fiscal carnal no terminará con la corrupción. Todas estas son apuestas de este personaje que dice buscar un cambio, pero que se equivoca terriblemente en las soluciones, al grado que agravarían más los problemas", insistió.





