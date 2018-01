Siete de 10 partidos en CdMx firman pacto de civilidad

Ciudad de México

De los 10 partidos políticos con registro en la Ciudad de México, sólo tres no firmaron el pacto de civilidad convocado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luego de las riñas entre simpatizantes de Morena y el PRD en Coyoacán.

En el salón oval del Palacio del Ayuntamiento se reunieron los dirigentes locales de los partidos con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y con el consejero presidente del Instituto Electoral capitalino, Mario Velázquez.

TE RECOMENDAMOS: PES en CdMx no firmará pacto de civilidad: presidente

No estuvieron en la firma los representantes de los partidos Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo.

Este acuerdo se da tras el enfrentamiento entre simpatizantes del PRD y seguidores de la precandidata de Morena al gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, durante un mitin en la delegación Coyoacán.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que este acuerdo abona a tener un ejercicio electoral sin agresiones y en beneficio de la ciudadanía, mientras que Patricia Mercado, anunció que también las delegaciones se suman a este acuerdo.

Raúl Flores, presidente del PRD capitalino, precisó que este pacto no evita que si se viola la ley no se castigue en temas jurídicos sino que es un diálogo para acatar los procedimientos establecidos en temas electorales y no agresión.



Firmaron el pacto el presiente del PRD local, Raúl Flores; del PAN, Mauricio Tabe; de Movimiento Ciudadano, Octavio Rivera; del PRI, Francisco Olvera; del Partido Humanista, Luciano Huanosta; y del PVEM, Carlos Madrazo; también firmó el pacto Nueva Alianza.