Pendiente el acuerdo previo a las campañas

Un acuerdo de civilidad está en la mesa para que los partidos políticos en Jalisco puedan concretarlo y firmarlo previo al arranque de las campañas electorales que iniciarán el próximo 30 de marzo. A un mes de que estas inicien, está pendiente se concrete dicho pacto que se propuso por Roberto López Lara, secretario general de gobierno del Poder Ejecutivo.



Guillermo Alcaráz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) recordó que dicha iniciativa se propuso en mesas de trabajo que celebraron institutos políticos, el órgano electoral y la Secretaría General de Gobierno.



"Desconozco en qué parte vayamos de esto, yo creo que los partidos gozan de la suficiencia y madurez como para comprometerse en ese sentido, y bueno, estamos esperando que se pueda dar previo a las campañas electorales", dijo en entrevista.



Sobre el contenido de este acuerdo de civilidad señaló que el principal objetivo es el evitar "la calumnia" en aquellos señalamientos que se realicen entre candidatos y los partidos políticos durante el periodo que tienen para compartir propuestas y también opiniones respecto a los opositores. Las campañas deben servir para que se presenten las radiografías de candidatos y así la ciudadanía otorgar un voto razonado.



El día martes 27 de febrero, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, hizo un llamado para la firma de un acuerdo con el objetivo de que existan jornadas objetivas, sin destrucción, sin mentira y sin guerra sucia.



En su mensaje dijo: "Tenemos que decir como clase política, como sociedad y como principales interesados en el desarrollo de México y Jalisco, no a su destrucción, no a la guerra sucia, no a la mentira, no a la intimidación, no a las fake news, porque en la mentira no hay democracia, hay división, porque en la calumnia no hay contraste, hay resentimiento, porque nuestra sociedad merece mucho más que una campaña de insultos o descalificaciones".

Más allá de un acuerdo o pacto entre institutos "tenemos un marco de la ley que es inviolable, quienes pretendemos formar parte de este ejercicio democrático, y quienes lo hacemos, estamos sujetos al cumplimiento de la ley. Entonces lo que hay que hacer es comprometernos en el cumplimiento, si no, sabemos que hay sanciones".



Guillermo Alcaráz Cross aseguró que existe la intención de todos los partidos por participar en el acuerdo. De acuerdo a la página del IEPC, en Jalisco están registrados los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (PMC), Del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social.



Respecto a lo que ha transcurrido en las precampañas y el periodo previo a campañas, el consejero presidente afirmó que al momento se "ha visto bien, los precandidatos al interior de sus militancias transmitiendo sus mensajes, creo que los aspirantes a candidatos independientes haciendo su parte, recabando el apoyo ciudadano".



Respecto a la posibilidad de que en Jalisco se firme un pacto entre partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal Ejecutivo de la Junta Local, expuso que "más que un llamado a firmar un pacto, sería el llamado al cumplimiento de la ley y la invitación, y sería una invitación para el efecto de que asuman con responsabilidad las tareas tan complejas que estarán llevando a cabo durante las etapas de campaña".



Afirmó que los candidatos electorales tienen una responsabilidad alta y por eso es necesario que no se "estimule el odio" y la "polarización", por tal razón, se debe recordar que es "una contienda política" y "no una guerra".



Los titulares del IEPC y vocal del INE recomendaron a la ciudadanía a poner atención a los señalamientos o información que ponga en evidencia a los candidatos. Además, es importante que los ciudadanos confirmen la información que se comparte en redes sociales pues está la amenaza de las notas falsas, conocidas como las fake news.



El próximo 1 de julio será electo el nuevo gobernador de Jalisco, presidentes municipales de los 125 municipios y nuevos diputados locales. Además, las elecciones federales marcarán la elección del nuevo presidente de la nación, diputados federales y senadores.

SRN