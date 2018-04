Si empresarios chantajean, exprópialos, Andrés: Taibo II

México

El escritor Paco Ignacio Taibo II, cercano a Morena y al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, planteó un escenario hipotético en el que el tabasqueño, un día después de ganar la elección recibía presiones por parte de empresarios mexicanos, por lo que Taibo dijo que estos deberían ser expropiados.

En un video que circula en internet y redes sociales, el escritor mexicano planteó un escenario en el que López Obrador se reunía en con empresarios un día después de las elecciones del 1 de julio:

"Yo me imaginaba a Andrés Manuel en Los Pinos, entonces recibe una comisión de altos hombres de la finanza mexicana, ahí está Slim y la dueña de las cervecerías Modelo, para decirle: No, no, cuidado, Andrés, porque si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica.

Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos, chingue a su madre, exprópialos', sí...".

El creador de Héctor Belascoarán Shayne dijo que los cambios deben estar impulsados por un movimiento social, pues de ganar López Obrador, las condiciones no le serían favorables para desempeñar sus funciones:

"Congreso en contra, porque vamos a estar con Congreso de minoría, con mucha suerte estaremos en el 35% del voto; con eso, Congreso de minoría, seguro, la mayoría de los gobernadores, panistas y priistas o, peor todavía, perredistas como Graco mmmta madre, qué pinche asco. Las fuerzas fácticas, Servitje, Slim, los dueños del gran dinero, todos ellos apretando el cuello, construir país a partir de una situación como esa, solo te queda la vía cardenista, que es el edicto presidencial y la movilización social".



Los comentarios de Paco Ignacio Taibo II han generado diversas reacciones en las redes sociales pero todavía no hay ningún posicionamiento al respecto por parte de Morena o del propio Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, Marcelo Ebrard, del equipo de campaña de AMLO, a través de Twitter, reiteró que nadie será expropiado, y que la propiedad será respetada.

Ebrard señaló que López Obrador ha expresado en diversos foros que será respetuoso de la propiedad privada y que además el sector privado tendrá el respaldo del nuevo gobierno.

Respecto a lo dicho por Paco Ignacio Taibo II afirmo que AMLO cree firmemente en la libertad de expresión . Lo ha dicho en varios foros : la propiedad será respetada y el sector privado tendrá respaldo del nuevo gobierno . Nadie será expropiado Paco y menos por sus ideas . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 28 de abril de 2018





AJE