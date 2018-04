PVEM y PANAL confrontan al PRI por impugnaciones

Toluca

Cientos de militantes del partido Nueva Alianza se manifestaron en la sede del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), luego de entregar en Oficialía de Partes el recurso como tercero interesado para defender los 17 candidatos que el PRI les quiere "tumbar".

El representante de NA en el órgano electoral, Efrén Ortiz, señaló que se trató de una protesta contra las viejas prácticas, arcaicas, de quienes pretenden impedir derechos políticos de militantes del PRI que decidieron buscar nuevas oportunidades.

Indicó que sólo fueron a un curso pero nunca se registraron formalmente en el proceso interno; "nunca solicitaron su participación, les hicieron una trampa, les hicieron cursos de capacitación, les hicieron un examen y ahora están argumentado que participaron en proceso interno; pero nunca hubo dictamen de procedencia de proceso interno".

En tanto, Isael Montoya, representante del PRI, dijo que no se trata de pelear con NA, sino de un asunto "estrictamente de legalidad" donde no pueden postular candidatos que participaron de manera simultánea en otro instituto político.

"Tenemos pruebas, si no, no estaríamos impugnando (. . .) No traicionamos a nadie, no hay acuerdo de nada, solo queremos respetar la ley", dijo luego de indicar que el tema queda en manos de los tribunales.

La manifestación duró menos de media hora por la lluvia que en pocos minutos se convirtió en granizo, sin impedir que la banda tocará frente a la sede del IEEM y los dirigentes de Nueva Alianza refrendaran públicamente que no se van a dejar amedrentar por quienes tienen miedo de perder las elecciones.

PVEM pide a PRI retirar impugnaciones

El Partido Verde aprovechó para emitir un comunicado donde pidió al PRI retirar la impugnación en su contra –por los mismos hechos que NA- , luego de indicar que están "desconcertados por la actitud "vengativa y revanchista del PRI contra los militantes verdes.

"Resulta lamentable que el PRI local haya impugnado el registro de más de 60 de nuestras planillas (...) solicitamos al tricolor que retire de inmediato su impugnación" o de lo contrario llevarán este caso a sus comités nacionales para que se manifiesten sobre esta traición.

LC