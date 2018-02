No me presto a las bajezas de hacer campaña “negra”: Anaya

México

El precandidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que no se “prestará a las bajezas” de hacer campañas negras contra ningún contendiente y anunció que denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral una operación de este tipo en su contra a través de YouTube.

En la primera reunión plenaria de las fracciones que representan la coalición Por México al Frente en la Cámara de Diputados, dijo no tener nada que ver con la supuesta campaña negra que acusa Andrés Manuel López Obrador.

“Yo me he pronunciado de manera contundente contra ese tipo de prácticas, de campañas negras, anónimas; si ustedes revisan las redes sociales, es evidente que el PRI y el sistema están también enderezando una campaña en nuestra contra, pero no les está funcionando, la gente no se va a dejar engañar, vamos a ganar y vamos a lograr la transformación que el país necesita”, destacó.

El panista subrayó que el precandidato de Morena puede aliarse con quien quiera, incluida “toda la familia” de Elba Esther Gordillo, pero advirtió que no puede elegir a quiénes se aplica la ley.

Por ello urgió a los legisladores a trabajar en las reformas al artículo 102 constitucional para ampliar la autonomía de las fiscalías, como exigen organizaciones sociales.

Refirió que el tabasqueño no puede definir las ternas de quienes encabezarán estas fiscalías y lo llamó a leer la Constitución.

“Sería importante que alguien le explicara a López Obrador lo que dice el artículo 102 de la Constitución; no le corresponde al Ejecutivo, mucho menos a un candidato, proponer las ternas para encabezar las fiscalías. Justamente la reforma que se hizo va en sentido exactamente contrario”, expresó.

Anaya también aseguró que fueron los tecnócratas quienes endeudaron “brutalmente al país” y de ello responsabilizó al precandidato de PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade.

En tanto, Alejandra Barrales, precandidata de esa alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el panista es una persona que trabaja desde hace meses por construir una opción diferente para México, ganándole al “no cambio” que representa el PRI y al retroceso con Morena.

Al hacer uso de la palabra afirmó que Anaya dio todo desde el principio para que se hiciera realidad la coalición Por México al Frente, conformada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Barrales aseguró que va remontando en las encuestas, que está por encima de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y minimizó la desbandada de panistas y perredistas hacia el partido de López Obrador.

En tanto, en un mitin en el deportivo Plateros, la perredista pidió a los militantes de Álvaro Obregón apoyar a Anaya, mientras que éste se comprometió a respaldar con recursos a la capital, para destinarlos a seguridad y transporte.

“Vamos a invertir en movilidad, no en segundos pisos para los que tienen automóvil particular. El dinero se lo vamos a meter al transporte público. Metro, Metrobús, transporte de calidad para llegar más pronto al trabajo y viajar seguros. Compromiso: habrá recurso federal apoyando a Alejandra Barrales”, indicó.

Unos 15 mil simpatizantes y militantes del PRD respaldaron al panista, quien ayer acompañó a Barrales al acto celebrado en Álvaro Obregón.