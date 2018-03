“No le saquen al debate”, reclaman diputados “verdes” al INE

México

Diputados del Partido Verde solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) no impedir los debates entre candidatos durante el llamado periodo intercampañas.

El legislador ecologista Omar Noé Bernardino pidió por ello al pleno de la Cámara de Diputados formular un exhorto con ese fin a los consejeros electorales.

Desde su curul cuestionó, además, la intención de registrar al ex dirigente sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y a la ex lideresa de autodefensas, Nestora Salgado, como candidatos de Morena al Senado.

“Hablando del INE, sería importante que me informaran si las listas plurinominales de Morena se van a registrar ante el INE o ante la PGR, debido a que hay varias personas con dudosa reputación, como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia y de Nestora Salgado”, arengó.

“Propongo que esta Cámara de Diputados exhorte al Instituto Nacional Electoral para que no prohíba los debates en este periodo de intercampañas, es decir, si algún medio de comunicación invita a los candidatos a debatir, que el INE no prohíba esos debates. El INE no le debe sacar a los debates”, dijo.