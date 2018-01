Sheinbaum: grave que haya corrupción en el NAICM

Ciudad de México

La precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como "sumamente grave" que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) esté involucrado en actos de corrupción.

Luego de que MILENIO diera a conocer que existe una presunta ilegalidad en las licitaciones del la nueva terminal aérea, la ex delegada de Tlalpan dijo, que el proyecto está mal tecnicamente y representa un gave daño ambiental.

"Lo hemos dicho varias veces, el nuevo aeropuerto está mal técnicamente, pues representa un grave daño ambiental y ahora se están involucrando cuestiones de corrupción lo cual es sumamente grave".

Respecto de que si esto es indicativo de que podría haber más situaciones de esta índole, refirió desconocerlo.

"No lo sé. Yo estoy con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que este aeropuerto no tiene sentido pues hay otras alternativas y eso significaría no cerrar el actual aeropuerto internacional que tiene una inversión muy alta", finalizó.