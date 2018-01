Nadie ha hablado de negociar con los capos: Durazo

México

El análisis de una amnistía al crimen organizado propuesto por Andrés Manuel López Obrador no se puede simplificar y reducir al diálogo con alguno de los grandes capos de México, aseguró Alfonso Durazo, propuesto por el tabasqueño como eventual titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Luego de su presentación pública, el ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y del ex presidente Vicente Fox aclaró para qué sector puede aplicar una posible amnistía.

“Nadie ha hablado de sentarse a negociar con El Mencho (Rubén Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación), ni con ningún otro.

“A la hora de hablar de amnistía hacen abstracción ustedes (prensa) de que hay cientos de miles de campesinos que encuentran en el narcocultivo la única opción de sobrevivencia económica, pensemos entonces en los beneficios de carácter social que puede tener una amnistía pensando en aquellos que han encontrado en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica y que en la medida que tengamos capacidad para ofrecerles oportunidades laborales, de estudio, de salud, de recreación, podremos rescatarlos de las garras de la criminalidad”, enfatizó.

Al subrayar que para combatir la inseguridad “no hay soluciones fáciles”, el también fundador y presidente de Morena en Sonora reconoció que el planteamiento de analizar una amnistía a criminales es “audaz” aunque viable, pues, dijo, se definirá en consenso con sociedad y víctimas.

“Sé que es una propuesta audaz, pero quiero decirles que dada la dimensión del problema de la inseguridad en el país, las soluciones no son fáciles y sé también que una buena parte de las propuestas serán controvertidas como el tema de la amnistía.

Por la noche, en entrevista con Héctor Zamarrón en MILENIO Televisión, Durazo dijo que en Morena se plantean analizar todas aquellas propuesta que eventualmente puedan abonar a resolver el problema de la inseguridad.

Durazo aseguró que la propuesta de amnistía que propuso López Obrador debe ser vista no como “la gran solución, sino como una idea que hay que evaluar, sin prejuicios, con apertura y por supuesto en conjunto con la sociedad y de acuerdo con la opinión de las víctimas”.

Sobre el tema de la Guardia Nacional que pretendería la creación de un solo mando para el Ejército y la Marina, Durazo comentó que, al igual que con el tema de la amnistía, “sería muy precipitado empezar a calificar o descalificar la propuesta cuando, todavía, no están sobre la mesa los términos concretos”.

CONSEJO ASESOR

Al presentar a su eventual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia destacó que Durazo cuenta con “una amplia experiencia en la administración pública, es una gente con honestidad y preparado”.

Durazo estuvo a cargo del capítulo en materia de seguridad del Proyecto de Nación 2018-2024 que presentó López Obrador el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

En su plan de seguridad, el tabasqueño planteó reactivar la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia federal que desapareció en el actual gobierno federal y cuyas funciones pasaron a formar parte de Gobernación.

En el hotel Radisson de Ciudad de México, el tabasqueño también dio a conocer a los integrantes de un consejo asesor de seguridad que coordinaría Durazo.

El general de división Audomaro Martínez Zapata, quien “ayudará en todo lo relacionado con la defensa nacional”; el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa que estará encargado en “el conocimiento” al interior de la Secretaría de Marina.

También integran este consejo Marcos Fastlicht, quien será “enlace con la sociedad civil en materia de seguridad pública”, así como Alejandro Gertz Manero, que “ayudará en la labor de garantizar la paz y la tranquilidad en el país”, y Loretta Ortiz, encargada de la “defensa de los derechos humanos”.

En su mensaje, López Obrador adelantó que este consejo asesor elaborará un programa en materia de seguridad pública que se presentará antes de las elecciones del 1 de julio.

“Doloroso decir que nuestro país enfrenta una grave crisis de inseguridad y violencia (...) No podemos acostumbrarnos a esa violencia, no podemos perder nuestra capacidad de asombro, sobre todo de preocupación”, exclamó el tabasqueño.