INE sanciona a independientes a la presidencia por irregularidades

México

El Instituto Nacional Electoral sancionó con 2.3 millones de pesos las irregularidades detectadas en los ingresos y gastos de los 47 aspirantes independientes a la presidencia durante la etapa de recolección de firmas.

Margarita Zavala y Armando Ríos Piter serán sancionados con 377 mil 450 pesos cada uno; mientras que 'El Bronco' se hizo acreedor a una multa de 253 mil 570 pesos.



Durante la sesión de Consejo General, también se aprobó iniciar diversas investigaciones adicionales para verificar la legalidad de los recursos que obtuvieron Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala.

Entre ellos, destacan 17 millones de pesos que recibió Rodríguez Calderón en el que se presume se realizó una triangulación de recursos por parte de diversas empresas.

Asimismo se estableció que Margarita Zavala cuenta 30 días a partir de hoy para saldar pasivos que acumuló por 10 millones de pesos, ya que de lo contrario esto puede ser considerada una aportación en especie de empresas, lo que es considerado un financiamiento ilegal.

Este asunto también fue denunciado el pasado 20 de marzo por María dela Concepción Moras Cardoso, quien advirtió sobre las cuentas pendientes por pagar que reportó la aspirante independiente.

Asimismo la ciudadanía interpuso una queja por actos anticipados de campañas, al aducir que la ex panista realizó propuestas de campaña en una entrevista radiofónica cuando todavía se encontraba recabando el apoyo ciudadano.

El INE también determinó la apertura para establecer claramente el origen de un millón 700 mil pesos de ingresos que provienen de 250 aportaciones que recabó durante sus "Conversatorios" y que no fueron detallados con claridad.

En el caso de Armando Ríos Piter, la Unidad de Fiscalización identificó un millón 300 mil pesos de ingreso no comprobado; además de aportaciones bancarias y movimientos que no fueron reportados y no están identificado con claridad quien es el aportante.

En el caso de la aspirante María de Jesús Patricio, el INE determinó eliminar la sanción inicialmente contemplada por 11 mil 398 pesos, por considerar que su actuación fue encaminada en todo momento a cumplir con sus obligaciones.