Con un par de muestras IEEM autenticará boletas electorales

Toluca

Para garantizar la autenticidad de las boletas que se usen el primero de julio se llevarán a cabo dos verificaciones.

La primera sería previa a la jornada, con la inspección de 680 papeletas y 170 el día de las elecciones de ediles y legisladores.

El representante de Morena, Ricardo Moreno Bastida, cuestionó que sea tan bajo el tamaño de la muestra, pues en total se mandaron a imprimir 24 millones 42 mil 722 hojas de votación y la cantidad a revisar es de 0.0028 por ciento antes de la votación y de 0.00070 por ciento en julio.

"El número de casillas me parece realmente un número ridículo, limitado, para hacer una muestra; no creo que se pueda validar nada. Me parece una simulación porque el número es ínfimo, debe haber un porcentaje mínimo", reclamó.

Asimismo, aclaró que no cuestiona el procedimiento, sino el tamaño, cómo 680 y 170 boletas, en cada momento, van a garantizar la autenticidad de más de 24 millones de boletas; no es desconfianza, Morena no parte de la suspicacia, sino de la certidumbre.

"Es nula, es como encontrar una aguja en un pajar. Es un número diminuto para dar garantía de certeza que todo esté bien. No digo que esté mal, solo que son muy pocas", añadió.

El reglamento del INE indica que la primera verificación se debe hacer a más tardar el 20 de junio y se deben tomar cuatro casillas por cada distrito y municipios, y de cada casilla se debe extraer una boleta, dando un total de 680.

El día de la elección la muestra baja a una casilla por cada distrito y municipio, de manera que revisarán 170 boletas apoyados de diversos instrumentos para verificar las 11 medidas de seguridad, entre las cuales se encuentran:

Pantalla de seguridad en toda la hoja, es decir en el anverso y reverso, impresión en Pantone 495; marca de agua, tanto de impresión como en el papel seguridad; línea de micro texto en diferentes lugares, imagen de seguridad indicia en el reverso, firmas de los y las integrantes del Consejo Genera en tinta invisible.

Además de imagen latente del sello del Consejo General; papel seguridad que debe contar con fibras visibles e invisibles, imagen circular reticular de triple validación de la boleta, impresión con efecto true color/holográfico con movimiento prismático con triple validación de imágenes, textos ocultos y textura; impresión perfecta perceptible a simple vista y una onceava que pone la empresa de manera secreta.

El consejero presidente, Pedro Zamudio, dijo que no se debe ver el tema por boletas, sino por casillas, lo cual representa el 3.5 por ciento antes y en algunos distritos hasta el 35 por ciento, pues consideran cuatro casillas y apenas tienen 12 o poco más.

El consejero Francisco Bello Corona enfatizo que estas verificaciones no son para garantizar su autenticidad, sino que cumplan las medidas comprometidas.

"No es para buscar boletas falsas, solo verificar que tienen las medidas de seguridad".

LC