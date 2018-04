El morenista debe ceder propiedades

Guadalajara

Margarita Zavala, candidata por la vía independiente a la Presidencia, opinó que Andrés Manuel López Obrador debe entregarle los departamentos a José Antonio Meade, ya que los “contratos se cumplen”.

“Él hizo el ofrecimiento, el otro aceptó, y eso en México y en Derecho se llama contrato: los contratos se cumplen. Yo sí creo que le tocaría donarlos; él es el dueño, eso es verdad en términos jurídicos, si aparece en el registro público jurídicamente hay un contrato”, dijo.

Zavala señaló que el tabasqueño, en ese afán de decir que no tiene propiedades, no está siendo honesto. “No pasa nada si un candidato tiene bienes, y puede no tener muchos, no hay problema, nadie le está reclamando, el problema es la falta de claridad”, indicó.

También pidió la intervención de la Federación para investigar el asesinato de los estudiantes de cine y ayudar integralmente a las víctimas “con asesoría jurídica y el derecho a la verdad”.