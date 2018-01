Coordinadores de Morena, los candidatos no previstos en estatutos

Ciudad de México

Morena avanza en la definición de sus Coordinadores de Organización estatales que prácticamente serán los candidatos del partido rumbo a las elecciones concurrentes que tendrán lugar en nueve estados el próximo 1 de julio.

La figura de "coordinadores de organización" no está prevista en los estatutos, pero fue aprobada en una sesión el Consejo Nacional de Morena, como parte de las tareas urgentes a desarrollar de cara al proceso electoral de este año.





>>>> ¿Cuáles son las tareas de un coordinador de organización?

Deben difundir información y análisis sobre los principales problemas nacionales, y los documentos que genera el partido, en especial su órgano de difusión oficial, el periódico Regeneración, así como apoyar la formación de comités dentro y fuera del país, explicó Luis Medina Lizalde, consejero nacional de Morena, y diputado local por zacatecas.

"La promoción de afiliación, construcción de comités de base y divulgación de documentos básicos. No hay fatalidad de que sean candidatos, pero llegado el momento no pueden evitar competir con quien se anote. No todos los que son coordinadores territoriales son candidatos, pero el que sí tiene interés en una candidatura desde luego que tendrá que competir conforme a las reglas de la convocatoria, con los militantes que en el ejercicio de su derecho se registren".

Los coordinadores de organización no necesariamente deben estar afiliados al partido porque los estatutos prevén la posibilidad de adjudicar hasta 50 por ciento de candidaturas a aspirantes externos.

De acuerdo con la resolución del Consejo Nacional, los representantes o coordinadores de organización deben surgir por consenso y en los casos en donde no haya consenso se realizarán encuestas para que quede el mejor posicionado.

"Si no existe consenso en algún distrito local, federal o municipio, el Consejo Estatal deberá hacer hasta tres propuestas para la encuesta; si el CEN lo considera necesario podrá proponer 2 más. Habrá máximo 5 en la encuesta", según los resolutivos.

Y en donde no existan acuerdos, la definición queda a cargo del Comité Ejecutivo Nacional y debe ser ratificado por el Consejo Nacional.

Una comisión integrada por Yeidckol Polevnsky, Gabriel García y Mauricio Hernández, acompañan el proceso de selección de coordinadores de organización y son responsables de la conformación de la Comisión de Candidaturas.





>>>> ¿Quiénes son los coordinadores estatales de Morena en las entidades que celebrarán elecciones concurrentes?

Por medio de encuestas que no fueron públicas, con excepción de la de la Ciudad de México, la dirigencia nacional del partido nombró coordinadores de organización en ocho estados que celebrarán elecciones concurrentes.

1. Chiapas

Rutilio Escandón.

2. Jalisco

Carlos Lomelí Bolaños

3. Puebla

Miguel Barbosa Huerta

4. Tabasco

Adán Augusto López.

5. Ciudad de México

Claudia Sheinbaum.

6. Veracruz

Cuitláhuac Garcúa.

7. Yucatán

Rogerio Castro Vázquez,

8. Guanajuato

Anatares Vázquez Alatorre





En Morelos compiten Cuauhtémoc Blanco y el senador Rabindranath Salazar.